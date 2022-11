ميدفيديف: صاروخ بولندا يظهر أن الغرب يقترب من حرب عالمية.. وزيلينسكي يعتبرها “رسالة” من موسكو

بايدن: من غير المرجح أن يكون الصاروخ أطلق من روسيا

قال الرئيس الروسي السابق دميتري ميدفيديف الأربعاء إن الهجوم الصاروخي المزعوم على الأراضي البولندية يظهر أن الغرب يقترب من حرب عالمية أخرى.

وكتب ميدفيديف على تويتر “واقعة الضربة الصاروخية، التي تزعمها أوكرانيا على مزرعة بولندية تثبت شيئا واحدا فقط: شن حرب بكل السبل على روسيا، والغرب يقترب من حرب عالمية”.

The incident with the Ukrainian-alleged "missile strike" on a Polish farm proves just one thing: waging a hybrid war against Russia, the West moves closer to the world war.

— Dmitry Medvedev (@MedvedevRussiaE) November 16, 2022