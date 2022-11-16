ميدفيديف: صاروخ بولندا يظهر أن الغرب يقترب من حرب عالمية.. وزيلينسكي يعتبرها “رسالة” من موسكو

بايدن: من غير المرجح أن يكون الصاروخ أطلق من روسيا

قال الرئيس الروسي السابق دميتري ميدفيديف الأربعاء إن الهجوم الصاروخي المزعوم على الأراضي البولندية يظهر أن الغرب يقترب من حرب عالمية أخرى.

وكتب ميدفيديف على تويتر “واقعة الضربة الصاروخية، التي تزعمها أوكرانيا على مزرعة بولندية تثبت شيئا واحدا فقط: شن حرب بكل السبل على روسيا، والغرب يقترب من حرب عالمية”.

The incident with the Ukrainian-alleged "missile strike" on a Polish farm proves just one thing: waging a hybrid war against Russia, the West moves closer to the world war. — Dmitry Medvedev (@MedvedevRussiaE) November 16, 2022

وقال رئيس بولندا، العضو في حلف شمال الأطلسي، في وقت سابق إن بلاده ليس لديها أدلة ملموسة على من أطلق الصاروخ الذي أصاب منشأة حبوب بولندية على بعد ستة كيلومترات من الحدود الأوكرانية وأسفر عن مقتل شخصين.

وفي السياق، اعتبر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الأربعاء في كلمة تم بثها عبر الفيديو أمام قادة مجموعة العشرين المجتمعين في جزيرة بالي الأندونيسية أن الضربة الصاروخية في بولندا “ليست سوى رسالة من روسيا إلى قمة مجموعة العشرين”.

وحذر من وجود “دولة إرهابية بينكم، علينا الدفاع عن أنفسنا ضدها”، في إشارة إلى روسيا، بحسب نص الخطاب الذي اطلعت عليه وكالة فرانس برس.

فرنسا تؤكد ضرورة توخي “أقصى درجة من الحذر”

ومن جانبها، دعت فرنسا إلى توخي “أقصى درجة من الحذر” بشأن مصدر الصاروخ الذي سقط في بولندا مع إعلان “دول عدة” في المنطقة تمتلك النوع نفسه من السلاح، محذرة من “خطر تصعيد كبير”.

وأكدت الرئاسة الفرنسية أنه “نظرا للرهانات، من المنطقي أن نتعامل مع المسألة بأقصى درجة من الحذر”، مذكرة بوجود “مخاطر تصعيد كبيرة في المنطقة”.

وقال أحد مستشاري الرئيس الفرنسي إلى أن “هناك الكثير من المعدات في المنطقة وتركز كبير للأسلحة. عدد كبير من الدول يمتلك النوع نفسه من الأسلحة وبالتالي فإن تحديد نوع الصاروخ لا يعني بالضرورة تحديد الجهة التي أطلقته”.

وصرح مستشار آخر للرئيس أنه “يجب النظر إلى الوقائع بدقة كبيرة، النظر إلى المعلومات وخرائط السماء ورؤية بيانات الأقمار الاصطناعية. هذا قضية لا يمكن أن نخطئ فيها”.

وأضاف “لو كان صاروخًا أوكرانيا (…) لما كان الأمر بطبيعة الحال هو نفسه سياسيا لأنه لا يمكن أن نتصور أن أوكرانيا تعمدت إطلاق صاروخ على بولندا”.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن صرح أنه “من غير المرجح” أن يكون الصاروخ أطلق من روسيا.

وقال بايدن للصحافيين بعد اجتماع طارئ مع قادة العالم على هامش قمة مجموعة العشرين في بالي إن هناك معلومات تتناقض مع الافتراضات بأن الصاروخ أطلق من روسيا.

وأكد بايدن أن التحقيقات في الحادث لا تزال جارية.

(وكالات)