ميدفيديف: لم نستخدم كامل ترساتنا في أوكرانيا بعد.. كل شيء له وقته

أكد نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري ميدفيديف، أن روسيا لم تستخدم بعد كامل ترسانتها العسكرية خلال الحرب في أوكرانيا، وذلك بعد انسحاب موسكو من مقاطعة خيرسون.

وقال ميدفيديف عبر قناته على تطبيق “تليغرام”: “نود التذكير بأن روسيا ولأسباب واضحة لجميع الأشخاص العقلاء، لم تستخدم بعد ترسانتها الكاملة من الوسائل الممكنة للتدمير. ولم تقصف جميع أهداف العدو المحتملة الموجودة في المناطق السكنية. وليس فقط من منطلق لطفنا البشري المتأصل. كل شيء له وقته”.

وأضاف “نذكر الجميع بأن روسيا اليوم هي التي تشكل النظام العالمي المستقبلي، وليس الولايات المتحدة وبريطانيا مع بريطانيا أو كييف السوداء. وسيتم بناء هذا النظام العالمي الجديد المتساوي”.