ميدفيديف وباوتيستا يبلغان ربع نهائي أساتذة تورونتو

تورونتو (كندا) – تأهل الروسي دانييل ميدفيديف، المصنف الثاني عالميا، والإسباني روبرتو باوتيستا (17 عالميا) للدور ربع النهائي لبطولة تورونتو لتنس الأساتذة، بعد فوزهما على الاسترالي جيمس داكوورث والأرجنتيني دييجو شفارتزمان على الترتيب.

ولم يمنح ميدفيديف منافسه الاسترالي أي خيارات للظفر بالمباراة، حيث فاز عليه بمجموعتين نظيفتين 6-2 و6-4 ليتأهل لدور الثمانية.

وسيواجه ميدفيديف، وصيف البطل في تورونتو قبل عامين، في ربع النهائي الفائز من مواجهة الجورجي نيكولوز باسيلاشفيلي او البولندي هوبرت هوركاتش.

بدوره فاز باوتيستا على شفارتزمان، المرشح الثامن للقب تورونتو، بمجموعتين لواحدة (3-6 و6-3 و5-7)، ليواجه اللاعب الإسباني صاحب الـ33 عاما في ربع النهائي الأمريكي ريلي أوبيلكا (المصنف 32) الذي فاز على الجنوب أفريقي لويد هاريس.

ويعد باوتيستا هو الإسباني الوحيد الذي لايزال ينافس في البطولة بعد خروج كل من رافائيل نادال (إصابة)، وأليخاندرو دافيدوفيتش،و ألبرت راموس، وفيليثيانو لوبيز.

في حين سيلعب النرويجي كاسبر رود (12) بعد فوزه على الصربي دوسان لايوفيتش (44) بمجموعتين 6-4 و6-3 أمام اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس (3)، الذي تخطى عقبة الروسي كارين خاشانوف.

في حين فاز الأمريكي جون إيسنر (30) على الروسي آندري روبليف (7) 5-7 و6-7 ، ليواجه الفرنسي جايل مونفيلس (22) الذي أطاح بالأمريكي فرانسيس تيافوي (52)، في الدور ربع النهائي. – (إفي)