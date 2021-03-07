ميدفيديف يزيح نادال من وصافة التصنيف العالمي للتنس

مدن – سيطيح الروسي دانييل ميدفيديف بالإسباني رافائيل نادال من وصافة التصنيف العالمي للاعبي التنس المحترفين، في التحديث الذي سيصدر في 15 آذار / مارس المقبل.

وكان نادال سيفقد المركز الثاني بالفعل قبل تصنيف الـ15 من مارس لكن السقوط المبكر لميدفيديف في بطولة روتردام، أنقذ “الماتادور” من فقدان الوصافة.

وحين يصعد ميدفيديف، المصنف الثالث حاليا، للمركز الثاني، سيكون أول لاعب غير نادال والسويسري روجيه فيدرير والصربي نوفاك ديوكوفيتش والبريطاني أندي موراي، الذي يصل لوصافة التصنيف منذ أن حقق ذلك الأسترالي ليتون هيويت في 25 تموز/ يوليو 2005.

وسيفقد نادال 500 نقطة لعدم مشاركته هذا العام في بطولة أكابولكو التي يحمل لقبها، ولن يلعب لأنه فضل التعافي من المشكلات التي يعاني منها بالظهر.

وبذلك، سيفقد اللاعب الإسباني مركزه الثاني الذي حافظ عليه منذ 12 حزيران/ يونيو 2017، وسيعود في بطولة ميامي لتنس الأساتذة ذات الألف نقطة التي ستنطلق في 24 آذار / مارس ، والتي سيشارك بها ديوكوفيتش لكن سيغيب عنها فيدرير.- (إفي)