ميدفيديف يقصي ديوكوفيتش من الدور قبل النهائي لدورة سينسيناتي

سينسيناتي (الولايات المتحدة) – خرج الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف اول عالميا وحامل اللقب من الدور نصف النهائي من دورة سينسيناتي الأميركية للماسترز في كرة المضرب، بخسارته امام الروسي دانييل ميدفيديف 6-3 و3-6 و3-6.

What an incredible night. So much respect for @DjokerNole! Excited about the final tomorrow 👍💪 @ATP_Tour @CincyTennis pic.twitter.com/AD6whCAPWO

— Daniil Medvedev (@DaniilMedwed) August 18, 2019