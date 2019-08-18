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ميدفيديف يقصي ديوكوفيتش من الدور قبل النهائي لدورة سينسيناتي

منذ 3 ساعات

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سينسيناتي (الولايات المتحدة) – خرج الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف اول عالميا وحامل اللقب من الدور نصف النهائي من دورة سينسيناتي الأميركية للماسترز في كرة المضرب، بخسارته امام الروسي دانييل ميدفيديف 6-3 و3-6 و3-6.

وبدأ ديوكوفيتش اللقاء بقوة محرزا المجموعة الاولى 6- 3، ولكنه فشل في مقارعة منافسه الروسي عندما رفع الاخير من مستوى لعبه ليفرض التعادل بمجموعة لكل منهما، محققا في طريقه الفوز في 12 نقطة من النقاط الـ 14 الاخيرة في المجموعة الثانية، ليعود يتقدم 3-1 في المجموعة الثالثة ويحسم المباراة لصالحه في اول فرصة له للفوز.

(أ ف ب)

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