ميدفيديف يُحرز اول القابه في “الماسترز” على حساب البلجيكي غوفان

سينسيناتي (الولايات المتحدة) – أحرز الروسي دانييل ميدفيديف أول ألقابه في دورات الماسترز للألف نقطة بفوزه بدورة سينسيناتي الاميركية لكرة المضرب على حساب البلجيكي دافيد غوفان 7-6 (3/7) و6-4.

ورفع ميدفيديف، المصنف ثامنا عالميا، كأس احدى دورات الماسترز للألف نقطة للمرة الاولى في مسيرته بعد محاولتين فاشلتين هذا العام أمام “المشاغب” الأسترالي نيك كيريوس في واشنطن والاسباني رافايل نادال في مونتريال الاسبوع الماضي.

Daniil Medvedev après son titre à Cincinnati :



🏆 1er Masters 1000

🏆 6ème titre

🔥 3ème finale d'affilée

🔥 14 victoires, 2 défaites sur la tournée US

🔥 5ème mondial pic.twitter.com/KrGFxqijfJ — We Are Tennis France (@WeAreTennisFR) August 19, 2019

وبات ميدفيديف خامس لاعب روسي يحرز لقب احدى دورات الماسترز بعد كل من مارات سافين، نيكولاي دافيدينكو، أندري شيزنوكوف وكارن خاتشانوف. (أ ف ب)