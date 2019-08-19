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ميدفيديف يُحرز اول القابه في “الماسترز” على حساب البلجيكي غوفان

منذ ساعتين

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سينسيناتي (الولايات المتحدة) – أحرز الروسي دانييل ميدفيديف أول ألقابه في دورات الماسترز للألف نقطة بفوزه بدورة سينسيناتي الاميركية لكرة المضرب على حساب البلجيكي دافيد غوفان 7-6 (3/7) و6-4.

ورفع ميدفيديف، المصنف ثامنا عالميا، كأس احدى دورات الماسترز للألف نقطة للمرة الاولى في مسيرته بعد محاولتين فاشلتين هذا العام أمام “المشاغب” الأسترالي نيك كيريوس في واشنطن والاسباني رافايل نادال في مونتريال الاسبوع الماضي.

وبات ميدفيديف خامس لاعب روسي يحرز لقب احدى دورات الماسترز بعد كل من مارات سافين، نيكولاي دافيدينكو، أندري شيزنوكوف وكارن خاتشانوف. (أ ف ب)

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