“ميديكسا” تطلق أول تحول رقمي في خدمات التأمين الصحي

عمان – اطلقت «ميديكسا» للتأمينات الصحية أول من امس خلال حفل رعاه وزير الاقتصاد الرقمي والريادة مثنى الغرايبة اول تحول رقمي في خدمات التأمين الصحي .

وقال الوزير الغرايبة أن الخطوة والعمل المدهش الذي أعلنت ‘medexa” عنه يسبق بكثير العمل الحكومي في هذا المجال واعداً بأن يصل الوقت لسباق ومنافسة بين القطاع الحكومي والخاص في هذا المجال، .

واشاد الغرايبة بدور الشركات الناشئة في خدمة المجتمع والاقتصاد الوطني وتنمية المجتمعات، واعداً بالمحافظة على الإنجازات التي حققتها الشركات الأردنية في مجال الريادة.

واستعرض الشركات الناجحة في المملكة واعدا بزيادة عددها ودعمها من خلال موقعه.

من جهته قال رئيس مجلس ادارة شركة ميديكسا نذير الباتع ان الشركة تعمل على اول تحول رقمي في خدمات التأمين الصخي مما سينتج عن ذلك تغير شامل في آليات تقديم الخدمة من خلال إستخدام تقنية البصمة الإلكترونية وإلغاء طباعة البطاقات البلاستكية واستبدالها ببطاقات إلكترونية وإلغاء نماذج المعالجة المكربنة واستبدالها بنماذج وأرشفة إلكترونية وتقديم أي جهة من الجهات الطبية للمطالبات الورقية بشكل شهري وإلغاء دور الطبيب أو الصيدلي كمدخل بيانات مع ما ينتج عن هذا الدور من ضياع لوقت كل من الطبيب والصيدلي والمريض وتسديد مستحقات الجهات الطبية بشكل إلكتروني فوري وإنشاء ملف طبي إلكتروني مركزي لكل مري اضافة الى تدقيق فوري وضبط محكم لنفقات التأمين الصحي ويعطي هذا التحول الرقمي دوراً للأردن في الريادة على المستويين الإقليمي والعالمي ويحقق رضى كل من المريض ومقدم الخدمة ومتحمل النفقات. واشار الباتع ان هذه الخطوة التي أعلنت ‘medexa” في خدمات التأمين الصحي ستنقل الشركة لمستوى عالمي ، حيث بات بقدرة المواطنين الحصول والاستفادة من خدمات التأمين الصحي بدون أي أوراق أو بطاقات.

ورحب الدكتور نذير الباتع رئيس مجلس إدارة الشركة بالضيوف في كلمة تفصيلية شرح من خلالها النقلة النوعية التي تميزت بها الشركة تزامناً مع الاحتفال بمرور ٢٠ عاماً على تأسيس الشركة، مقدماً شكره لكل العاملين فيها والذين مروا في مشوارها الطموح.