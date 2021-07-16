ميرال.. تتخطى بـ”متلازمة الحب” معوقات الحياة وتعبر نحو حلمها

ربى الرياحي

عمان- تتخذ ميرال لحام ابنة الـ26 عاما من الحلم والأمل والطموح بوابة عبور للحياة، هي وبكل خفة وثقة تتنقل باحثة عن نفسها وعن أمنياتها التي تراهن عليها يوما بعد آخر.

إصابتها بمتلازمة داون بعد الولادة لم تكن إلا دافعا لبناء ذاتها والتعرف إلى قدراتها، فهي أبت أن تبقى سجينة الأفكار الخاطئة والنمطية المجحفة، وقررت وبمساعدة والدتها ودعم عائلتها لها أن تعاند الواقع وتبرز ما لديها من طاقات.

هي اليوم تعمل في أحد مطاعم الوجبات السريعة؛ استندت إلى القوة الخفية في داخلها وتشجيع المحبين لها، فتمكنت بالحب والتميز أن تهزم تلك النظرات القاسية التي تستنكر وجودها بينهم وكأنه ليس لها مكان سوى البيت أو مراكز الإيواء. ذلك الحكم المسبق عليها أمدها بالإصرار لكي تكون شخصية ناجحة تعتمد على نفسها وتعرف ماذا تريد من الحياة.

تقول والدة ميرال، رانيا أبو الراغب، إن حبها لابنتها لم يمنعها من أن تتعامل معها كبقية إخوتها، لم تشعر ليوم وأيضا لم تشعرها أنها مختلفة عن غيرها، وهذا كله، حسب قولها، ساعد ميرال لاحقا على استعادة قواها ومنحها الثقة العالية بالنفس، فغدت ميرال شخصية قوية ومميزة.

هي وكما يطلقون عليها ميرال متلازمة الحب، عرفت كيف تتخطى حواجز المستحيل وتكون بذلك إنسانة من حقها أن تحلم وأن تعيش كما تشاء متحدية كل العقول التي تكتفي بالحكم على الظاهر من دون الغوص والتعمق بالمشاعر والأحاسيس والإمكانات.

وتبين الأم أنه ليس من حق أحد أن يطلق أحكامه العشوائية هنا وهناك لمجرد أن الشخص الذي أمامه يعيش بطريقته هو، ولديه احتياجات مختلفة نوعا ما لكنه قادر على الحياة والفرح والإنجاز، لافتة إلى أنها لم تلجأ يوما ما لإخفائها عن أعين الناس، بل كانت ومنذ صغرها رفيقة لها تصطحبها معها أينما ذهبت وتنظر إليها بعين الفخر والرضا.

اللحظة الأصعب كانت عندما علمت بوضع ميرال وبمرضها، هي كأم لم تتمالك نفسها في البداية ظلت مصدومة حائرة دائمة البكاء، والسبب هو خوفها الشديد على ابنتها لكونها تجهل الكثير عن هذا المرض ولم يسبق لها أن اختبرت هذه التجربة من قبل، لكنها كأم تحب ابنتها وتخاف عليها لم تقبل أن تقف عند تلك النقطة، أو تترك فلذة كبدها عرضة للألم والخوف والضياع والاستغلال، بل استجمعت قواها وقررت أن تكون لها السند الذي لا يميل وأن تضعها على الطريق الصحيح وأن تصنع منها شخصية مستقلة قادرة على حماية نفسها شخصية لا تعرف الهزيمة أو الضعف قوية بقدر ما تحتاج منها الحياة.

لذا كان الحل الوحيد أمامها هو الاستعانة بطبيب نفسي تتحدث معه عما تشعر به وعن مخاوف تراودها باستمرار، وفعلا كان لها ما أرادت فقد تمكنت من تقوية نفسها وأصبحت أقدر على فهم احتياجات ابنتها ومعرفة الطريقة المناسبة لتهيئتها نفسيا وجسديا وصقل شخصيتها بكل ما يلزم لتستطيع الاندماج في المجتمع.

وعن ميرال الفتاة الحالمة الطموحة الواثقة، تقول والدتها إن القوة التي تمتلكها ابنتها التي حصنتها بها منذ أن كانت صغيرة كان لها أثر واضح في إخراجها للنور، هي كأم استطاعت أن تتحدى بميرال المجتمع وأيضا تتحدى بها نفسها.

رغبتها الدائمة بالتميز وأن يكون لها دخلها الخاص ومستغلة كل وقتها بعيدا عن الفراغ والملل، كل تلك الأسباب أعطت ميرال الدافع لكي تحقق ذاتها. هي اليوم تعمل في إحد مطاعم الوجبات السريعة بعد تخطي عائلتها الكثير من المخاوف والهواجس التي سبقت قرار تشغيلها لكونها أولا فتاة وثانيا فكرة التقبل لهذه الفئة ما تزال “خجولة” وتحتاج لرفع الوعي أكثر والسماح لهم بممارسة حياتهم بعيدا عن التمييز السلبي والإنكار لقدراتهم.

تقدم ميرال للوظيفة كان من خلال جمعية “سنا” التي تعنى بتشغيل الأشخاص من ذوي الإعاقة الذهنية، وبعد خضوعها للتدريب نجحت في أن تتقن مهمتها جيدا وتؤديها على أكمل وجه، وقد حظيت ميرال بالاحترام والتقدير في مكان عملها فكل زملائها هناك، والمسؤولين عنها يبادلونها الحب والثقة.

وكذلك، تتقن ميرال، وتحديدا منذ أن بدأت الجائحة، فن التطريز والمشغولات اليدوية، إذ إن بقاءها لفترات طويلة في البيت بسبب ظروف الحجر والوضع الصعب الذي يمر به العالم وسرعة انتشار الوباء، كل ذلك جعلها تبحث عما يشغلها ويسليها ويعود عليها بالنفع والفائدة.

كغيرها انقطعت عن عملها من أجل الحفاظ على سلامتها، وفي هذه الفترة رأت ميرال أن تتعلم حرفة تقضي على ساعات الملل التي أخذت تتعبها وتفقدها حماسها، فبدأت تطرز على البشاكير والمناشف وأرواب الاستحمام بلمسات فنية مميزة تنم عن إبداعها وحسها العالي.

رفضت ميرال أن تنزوي وتستسلم للصعوبات والعوائق. فكان البديل هو الركض وراء حلمها والسعي لتأسيس عمل خاص بها يرضي طموحها ويثبت إمكاناتها للجميع مراهنة في نجاح مشروعها هذا على إصرارها ودعم كل من يعرفها ويحبها.

وتعمل ميرال جاهدة على تصميم مشغولات خاصة بها تضع فيها إحساسها المرهف من ألوان وخطوط ذهبية وفضية. حرصها على تلبية احتياجات الزبائن وإرضائهم يدفعها لبذل جهد أكبر والتنويع في أشكال القطع وإضفاء المزيد من الإكسسوارات لإبراز جمالها وتميزها، كما أنها تحرص على متابعة كل ما هو جديد ومواكبة أحدث الموديلات، وأيضا تقوم بتغليف مشغولاتها بطريقة جميلة تظهر ذوقها الفني المميز ومن ثم تصورها وتنشرها على مواقع التواصل الاجتماعي، وهناك تسوق ميرال منتجاتها وتسعى إلى إرضاء جميع الأذواق سواء الحديثة أو حتى الكلاسيكية منها.

كما تمتاز مشغولاتها بالإتقان وتناسق الألوان واختيار المناسب من الإكسسوارات حيث يستغرق عمل البشكير الواحد نحو أسبوع تقريبا. ميرال، ولأنها إنسانة محبة مليئة بالتفاؤل والأمل والثقة، تنتظر الصباح في كل يوم لتثبت أن الحياة حق للجميع وأن الفرح والتميز ليسا حكرا على أحد، تقول “كل ما نحتاجه هو الإيمان بأننا قادرون على الإبداع مهما كانت الظروف والتحديات كبيرة”.