“ميرا” تبتكر أسلوبا جديدا لمعالجة المياه الرمادية في مدارس حكومية بالمفرق

إيمان الفارس

عمان – نجحت جمعية “ميرا” المحلية؛ بتنفيذ نظام مبتكر محليا لمعالجة المياه الرمادية وإعادة استخدامها في عدة مدارس حكومية بالمفرق، لتكون أول مؤسسة في المملكة، تطبق نظاما يعالج ويعيد استخدام مياه الصرف الصحي.

وأكدت الجمعية في تصريحات صحفية لـ”الغد”، أهمية المشروع الذي جاء مولته منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، ونفذ في ثلاث مدارس حكومية، لمساهمته بـدورات المياه والري.

وقالت الجمعية إن نظام المياه الرمادية، الذي نفذته، يعالج المياه القادمة عبر صنابير الاغتسال أو الشرب في المدرسة، وفقا للمواصفات الأردنية لإعادة استخدام المياه المعالجة في دورات المياه.

وبينت أنه بعد ذلك، تعاد معالجة المياه السوداء من المراحيض، وتستخدم في ري حدائق المدارس وأشجارها، اذ يوفر نظام المياه الرمادية أكثر من 500 لتر مياه عذبة يوميا في مدارس: رحاب، المفرق، المنطقة التي تتميز بندرة مواردها المائية واستنزافها، والنمو السكاني المتسارع في الأعوام الخمس الماضية بسبب الأزمة السورية.

وشددت على أهمية إعادة استخدام موارد المياه البديلة، كالمياه الرمادية والسوداء في الأردن الذي يعد واحدا من أكثر الدول ندرة في المياه في العالم، لخفض الطلب على موارد المياه العذبة المحدودة.

وبرغم توافر تقنيات متنوعة لمعالجة المياه الرمادية، حددت أوجه القصور الرئيسة لكل تقنية معالجة، كالانسداد، وانبعاث الروائح الكريهة، والحاجة لمساحة كبيرة من الأرض لتخزين الفلتر.

وسلّط نظام “ميرا” الجديد والمبتكر، الضوء على أهمية اكتشاف طرق جديدة للمعالجة، مشيرة لدوره في التغلب على العقبات التي توجد عادة في أنظمة معالجة المياه الرمادية الأخرى.

ويعتمد نظام المياه الرمادية على تقنية المرشح بالتنقيط باستخدام الوسائط البلاستيكية، اذ تصفى المياه المعالجة وتطهر (باستخدام الكلور).

وما أن تعالج تضخ المياه الرمادية المعالجة وتجمع في خزان يوصل بوحدات غسل/ صرف المرحاض.

كما نفذت “ميرا” نظام مياه احتياطي، في حالة عدم كفاية المياه الرمادية المعالجة، وتركيب لوحة تحكم لمراقبة نظام معالجة المياه الرمادية، لتشغيل المعدات والأدوات الكهروميكانيكية والتحكم فيها.

وكجزء من خطة مراقبة لنظام معالجة المياه الرمادية مدتها عام، تراقب وتفحص “ميرا” نوعية المياه باستمرار، اذ يفحص أكثر من 13 عاملا كيميائيا وبيولوجيا.

وكانت جميع نتائج الاختبارات حتى الآن وفقا للمواصفات الأردنية (JS 893/2006) لإعادة استخدام المياه الرمادية المعالجة.