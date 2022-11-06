ميرتس.. سلاما والى اللقاء

هآرتس

أسرة التحرير 6/11/2022

بعد ثلاثة عقود من الدمج بين راتس، مبام وشينوي، تحت سقف ميرتس، فان الحزب الذي حمل بفخار علم اليسار دحر إلى خارج اسوار الكنيست. مواصلو درب شولميت الوني، يئير تسبان وامنون روبنشتاين سينظرون من بعيد الى الـ 14 تلميذ للعنصري مئير كهانا يؤدون اليمين القانونية في قصر الديمقراطية. ان فشل المجموعة الصغيرة، التي سبحت في مياه عكرة ضد تيار متعاظم من العسكرة، الاستعمار والشوفينية هو مؤشر يُنذر بالشرور للمجتمع الاسرائيلي.

دولة إسرائيل مدينة بالشكر لميرتس الذي كان شريكا لحكومة رابين وشجعه للتوقيع على اتفاق اوسلو. عمل نشطاؤه بلا كلل ضد سياسة الاحتلال والاستيطان. في توليهما كوزيري التعليم ادخلت شولميت الوني ويوسي سريد الى المنهاج التعليمي قيم الانسانية والكونية. قانون السكن الجماهيري مسجل على اسم النائب السابق ران كوهن. زهافا غلئون وقفت بشجاعة على رأس الاحتجاج ضد الحروب في لبنان. موسيه راز وغابي لسكي وقفا الى جانب منظمات السلام وحقوق الانسان التي تحذر في البوابة ضد مظالم الاحتلال وعنف المستوطنين. على مدى كل السنين حرص ميرتس على تمثيل مناصب للنساء وشكل الحزب الاول والوحيد الذي يضع على رأسه مثلي معلن.

رغم الفجوات الايديولوجية بين ميرتس وأحزاب اليمين والوسط، قررت قيادته ابتلاع وجبات دسمة من الضفادع كي تسمح باقامة حكومة التغيير. وكان الضفدع الأكبر هو قانون المواطنة الوحشي الذي يتعارض وقيم المساواة والانسانية. ومع ذلك، حظي رئيس الحزب، وزير الصحة نيتسان هوروفيتس على الثناء لقاء مساهمته في الجهد لكبح وباء الكورونا. رجل ميرتس، النائب عيسوي فريج كان الممثل العربي الوحيد في الحكومة المنصرفة. كتلة ميرتس في الكنيست الـ 24 بادرت الى مشروع “قانون المتهم” الذي استهدف منع الرئيس من أن يكلف بتشكيل الحكومة مرشحا، مثل بنيامين نتنياهو، الذي فتح ضده تحقيق جنائي او ادين بالجنائي. لشدة الاسف، منعت الوزيرة آييلت شكيد المشروع في اللجنة الوزارية لشؤون التشريع، واللجنة اياها اسقطت ايضا مشروع القانون الهام ميرتس لالغاء قانون القومية والدفع قدما بالقانون الاساس: المساواة.

ان اختفاء ميرتس هو خسارة لكابح آخر امام تدهور المجتمع الاسرائيلي منزلق الكهانية، التدين والانعزالية. لكن ليس في ذلك ما يصفي الحاجة الى جسم يقاتل ضد الميول الظلامية التي تهدد الديمقراطية الاسرائيلية: هذا هو الزمن لاقامة حزب يسار جديد يضم ميرتس، العمل وجهات اخرى، يهودا وعربا، من بلدات المحيط ومن المركز.

ينبغي ان نشكر ميرتس على عمله الهام طويل السنين، على أن نوضح بانه واساسا القيم التي يمثلها لم تنهي طريقها بعد، والسعي الى دفعها قدما أهم من أي وقت مضى.