ميرتنز وسابالينكا تتوجان بلقب زوجي السيدات في أستراليا للتنس

ملبورن- توجت البلجيكية إليز ميرتنز والبيلاروسية أرينا سابالينكا الجمعة بلقب زوجي السيدات في بطولة أستراليا المفتوحة بعد تغلبهما على الثنائي التشيكي المكون من باربورا كريسيكوفا وكاترينا سينياكوفا.

وتمكنت ميرتنز وسابالينكا من هزيمة الثنائي التشيكي بنتيجة 6-2 و6-3 في ساعة و19 دقيقة.

وكان الثنائي البلجيكي البيلاروسي المرشح الثاني للفوز باللقب، أما الثنائي التشيكي فكان المرشح الثالث، بينما ودع الزوجي المرشح الأول للقب المكون من التشيكية باربورا ستريكوفا والتايوانية سو وي هسيه البطولة من الدور الثاني.– (إفي)