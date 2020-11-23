“ميرسر” تفتتح مركزًا إقليميا في الأردن لدعم أعمالها بالشرق الأوسط

عمان- أعلنت شركة “ميرسر” عن توسيع بصمتها الإقليمية من خلال افتتاح فرعها الإقليمي في عمان، الأردن، حيث سيعمل هذا الفرع على دعم عمليات الشركة في الشرق الأوسط. ويُذكر ان “ميرسر” هي شركة عالمية رائدة في بناء مستقبل أكثر إشراقًا عبر إعادة تعريف عالم الأعمال وإعادة تأطير نتائج التقاعد والاستثمار، إلى جانب إظهار الصحّة والرفاهية بشكلهما الصحيح، وعلمًا ان “ميرسر” شركة تابعة لـ”مارش آند ماكلينان” (شركة متعدّدة الوسائط، مدرجة في بورصة نيويورك). ويأتي افتتاح الفرع الجديد في الأردن ليعكس التواجد الراسخ للشركة والذي يمتد إلى حوالي الثلاثة عشر عامًا في الشرق الأوسط. كما انه يساهم في دعم نمو شركة الاستشارات العالمية في جميع أنحاء الشرق الأوسط، من خلال تزويد العملاء بحلول مخصّصة ومعرفة متعمّقة بديناميكيات السوق الإقليمية، فيما يمكّن الشركة من الاستفادة من مجموعة غنية من المواهب في الدولة، والتي من شأنها دعم نمو الشركة المستمر في الشرق الأوسط.

وبالإضافة إلى عمل الفرع الجديد كمركز إقليمي، سوف تواصل “ميرسر” من مكتبها الجديد في عمان بتأسيس سجلّها الناجح، وذلك من خلال العمل مع مجموعة من الكيانات في الأردن، علمًا انها كانت تلبي متطلّبات تلك الكيانات من فروعها في أبو ظبي، ودبي، والقاهرة، وجدة، والرياض. كما ستقدّم “ميرسر” الاستشارات والدعم لعملائها الحاليين والمستقبليين عبر جميع خطوط الأعمال الرئيسة، التي تشمل الصحة والمنافع، والثروة والاستثمارات، والقوة العاملة، والوظائف، والخدمات الاستشارية لعمليات الاندماج والاستحواذ. وفي هذه المناسبة، قال محمود غازي، رئيس مجلس إدارة شركة “ميرسر” الأردن: “يسرنا الاحتفال بتواجد الشركة في الأردن، من خلال فرعنا الإقليمي في عمان، علمًا أنه الفرع السادس للشركة في منطقة الشرق الأوسط. كما يشرّفني ان أعمل مع مجموعة بارزة من المواهب الأردنية، التي ستساهم في وضع خدمات “ميرسر” الاستشارية في متناول القطاعين العام والخاص، في سياق سعيهما لتأكيد مساهمتهما في رؤية الأردن 2025، خصوصًا وسط هذه الأوقات العصيبة والتحديات التي يواجهها الاقتصاد. وتهدف رؤية الأردن إلى تحقيق النمو الاقتصادي الحقيقي بنسبة 7.5 % في العام 2025، حيث تطمح إلى زيادة قدرة البلاد التنافسية على مستوى العالم وتؤسس لنظرة مستقبلية واضحة. من هنا، فإننا نلتزم بتقديم الحلول المهنية المبتكرة، وحلول الثروة لعملائنا من القطاعين العام والخاص، لمزيد من الاستعدادية لنمو أعمالهم والمساهمة في تحقيق هذه الرؤية في المشهد الذي سيتبع جائحة “كوفيد 19”.

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