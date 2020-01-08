“ميركاتو” يحتفي باليوبيل الفضي لمهرجان دبي للتسوّق

دبي- تشهد مراكز التسوّق في دبي أجواءً احتفالية تنشر السعادة بين الزوّار والمقيمين خلال مهرجان دبي للتسوّق، حيث تقدّم هذه المراكز فعّاليات ترفيهية شيّقة، وعروض تسوّق جذّابة، وسحوبات على جوائز ضخمة.

ويستضيف ميركاتو، والذي يعد أحد الشركاء الاستراتيجيين للمهرجان منذ انطلاقته، كوكبةً من الفعّاليات الترفيهية المميزة، كما يقدّم العديد من العروض الترويجية المذهلة ويمنح زوّاره الفرصة للفوز بجوائز نقدية قيّمة يومياً، وذلك احتفالاً بالدورة الـ 25 لمهرجان دبي للتسوّق.

ويقدّم كلٌ من ميركاتو وتاون سنتر جميرا عرض “تسوّق واربح”، والذي يتضمن خصومات تتراوح بين 25 – 75 بالمائة في مجموعة كبيرة من المتاجر، كما يتضمن هذا العرض فرصاً يومية للفوز بجوائز تصل قيمتها حتى 25,000 درهم، حيث يمكن لأي متسوّق ينفق مبلغ 200 درهم رمي العملة الرمزية في نافورة الأماني لفرصة الفوز بجوائز يومية عديدة.

وسيكون زوّار ميركاتو من مختلف الفئات العمرية على موعد مع مجموعة من العروض الترفيهية الحية ذات الطابع الإيطالي، وتتضمن هذه العروض عرض رقصة البجعة المميز، وهو عرض كلاسيكي بلمسة من الفن المعاصر، بالإضافة إلى عرض الباليه التنكري المستوحى من أجواء مدينة البندقية الإيطالية، ولا يخلو المشهد من الكوميديا حيث الضحك والمرح مع عرض الأوبرا الكوميدي.

ويستضيف المركز كرنفالاً إيطالياً حافلاً بالفعّاليات الشيّقة التي ستنشر البهجة في أنحائه، وتشمل هذه الفعّاليات عروض الكوميديا الجوّالة والعروض الراقصة، والتي تتزين بأجمل الأزياء والاقنعة الإيطالية التقليدية، كما تشمل عروض الباباراتزي التي تضم فرقة من المصورين الذين يتجولون في أروقة وساحات ميركاتو.

ويرحّب ميركاتو بالأطفال لقضاء أمتع الأوقات في ورش العمل الفنية ذات الطابع الإيطالي الفينيسي، حيث يمكنهم تنمية مواهبهم في الابتكار والإبداع، كما سيتمكنون من الاحتفاظ بالقطع الفنية التي صنعوها كتذكار.