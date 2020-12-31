ميركل تتوقع أن تمتد أزمة كورونا إلى عام 2021

عمان- توقعت المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، في كلمة لها، اليوم الخميس، بمناسبة حلول العام الجديد، أن تمتد أزمة فيروس كورونا “التاريخية” في ألمانيا إلى عام 2021، على الرغم من بارقة الأمل التي يمثلها اللقاح، وفق ما نقلت شبكة يورونيوز الأوروبية .

ونددت ميركل بنظريات المؤامرة التي نشرها مشككون بالفيروس، ليس فقط باعتبارها مزيفة وخطيرة بل لأنها أيضا مثيرة للسخرية ووحشية تجاه الذين عانوا جراء الوباء.

وحذرت المستشارة الألمانية من أن ألمانيا ستواجه “أياماً وأسابيعَ عصيبة”، مشيرة إلى أن جائحة كورونا جعلت عامها الأخير في منصب المستشارية هو الأصعب.

بترا