ميركل تحصل على جائزة اليونسكو للسلام

أعلنت منظمة اليونسكو منح جائزتها للسلام لهذا العام للمستشارة الألمانية السابقة أنغيلا ميركل عن دورها الكبير في التعامل مع أزمة اللاجئين خلال العقد المنصرم.

وقال رئيس لجنة التحيكم إن ما فعلته أنغيلا هو “درس تركته للتاريخ”.

قال دنيس موكويجي، رئيس لجنة التحكيم والحائز على جائزة نوبل للسلام عام 2018، في باريس اليوم الثلاثاء (23 أغسطس/ آب 2022)، إن لجنة التحكيم “برمتها” تأثرت بقرار أنغيلا ميركل “الشجاع في عام 2015 بإيواء أكثر من 1.2 مليون لاجئ من سوريا والعراق وأفغانستان وإريتريا”. وأضاف موكويجي أن ما فعلته ميركل هو “درس تركته للتاريخ”.

من جانبها، أشادت المديرة العامة لليونسكو اودري أزولاي بدور ميركل وقالت إن ” تحقيق السلام ينشأ أيضا من فتح الأبواب لهؤلاء الذين يعانون”، لافتة إلى أن ” قرار لجنة التحكيم يُذَكِّر بأن إيواء المهاجرين واللاجئين هو مطلب محوري”.

وتحمل الجائزة اسم الرئيس الأسبق لكوت ديفوار (ساحل العاج) فيليكس هوفويت بوانيي. ويجري منح هذه الجائزة سنويا منذ عام 1989 للأفراد أو المنظمات أو المؤسسات الذين يبذلون جهودا خاصة من أجل تعزيز السلام أو السعي إليه أو دعمه.

ولم يتحدد بعد موعد تسلم ميركل للجائزة. (dw)

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