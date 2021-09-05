ميركل تدعو إلى إجراء حوار مع طالبان

عمان – دعت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، اليوم الأحد، إلى إجراء حوار مع حركة طالبان التي تستعد لإعلان حكومة جديدة ستحدد الوجهة المقبلة لأفغانستان.

ونقلت وكالة الأنباء الألمانية (dw)، عن ميركل، قولها في مؤتمر صحافي في برلين: “علينا ببساطة التحدث إلى طالبان، وعن كيفية تمكننا من إخراج الأشخاص الذين عملوا لصالح ألمانيا من البلاد ونقلهم إلى مكان آمن”.

–(بترا)