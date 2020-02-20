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ميركل تندد ب”السم” المتمثل في العنصرية بعد عمليتي إطلاق النار في هاناو

منذ 26 دقيقة

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برلين-نددت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل الخميس ب”السم” المتمثل بالكراهية والعنصرية المنتشر في المجتمع الألماني، بعد أن قام شخص يعتقد أنه من اليمين المتطرف بقتل تسعة أشخاص في مقهيين للنارجيلة في مدينة هاناو قرب فرانكفورت.
وقالت ميركل للصحافيين “العنصرية سم، الكراهية سم وهذا السم موجود في مجتمعنا وعليه تقع المسؤولية في الكثير من الجرائم”.(أ ف ب)

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