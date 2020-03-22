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ميركل في الحجر الصحي بعد مخالطتها طبيبا مصابا بـ”كورونا”

منذ 58 دقيقة

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برلين- أعلن المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفن سايبرت الأحد أن المستشارة أنغيلا ميركل قررت عزل نفسها في منزلها بعدما عالجها طبيب اكتُشف لاحقا أنه مصاب بفيروس كورونا المستجد.
وقال سايبرت في بيان إن “المستشارة قررت عزل نفسها في منزلها. ستخضع لفحص (كورونا المستجد) بشكل متكرر في الأيام المقبلة (…) وستقوم بأعمالها المكتبية من المنزل”. (أ ف ب)

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