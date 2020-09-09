ميزات تجعلك تحترف استخدام بريد الـ”Gmail”!

علاء علي عبد

عمان- لا يخفى على أحد الشهرة الواسعة للبريد الإلكتروني (Gmail) والذي بات الخيار الأول لملايين من مستخدمي شبكة الإنترنت.

لكن، وعلى الرغم من هذه الشهرة الواسعة لهذا البريد الإلكتروني، إلا أن الكثير من مستخدميه لا يحيطون بجميع المميزات التي يتيحها لهم، والتي يمكن أن تكون ذات فائدة كبرى في كثير من المواقف التي يتعرض لها المستخدم يوميا.

فيما يلي نستعرض عددا من المميزات المهمة التي يتيحها بريد الـ(Gmail):