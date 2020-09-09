ميزات تجعلك تحترف استخدام بريد الـ”Gmail”!

علاء علي عبد
عمان- لا يخفى على أحد الشهرة الواسعة للبريد الإلكتروني (Gmail) والذي بات الخيار الأول لملايين من مستخدمي شبكة الإنترنت.
لكن، وعلى الرغم من هذه الشهرة الواسعة لهذا البريد الإلكتروني، إلا أن الكثير من مستخدميه لا يحيطون بجميع المميزات التي يتيحها لهم، والتي يمكن أن تكون ذات فائدة كبرى في كثير من المواقف التي يتعرض لها المستخدم يوميا.
فيما يلي نستعرض عددا من المميزات المهمة التي يتيحها بريد الـ(Gmail):
- إسكات محادثات البريد الإلكتروني: تماما كما هو الحال بالنسبة للمجموعات التي يتم الاشتراك بها على مختلف تطبيقات التواصل الاجتماعي في جهاز الهاتف الذكي والتي تضم آلاف المستخدمين، فإن البعض ينشئون ما يشبه هذا الأمر ولكن عبر البريد الإلكتروني، حيث يشترك مجموعة من الأشخاص في مناقشة موضوع معين ويستمر النقاش إلى ما لا نهاية!
المشكلة أنه ومع كل رد يرسله أحدهم على هذه السلسلة النقاشية يأتيك إشعار يفيد بوصول رسالة إلكترونية جديدة. وبما أن موضوع النقاش قد لا يكون مهما لدرجة أن تقبل بأن يشتت انتباهك أثناء انشغالك بالعمل مثلا فيمكنك اللجوء للحل الذي أتاحه بريد (Gmail)، حيث يكون عليك فتح رسالة النقاش أولا، ومن ثم قم بالضغط على النقاط الثلاث الموجودة أعلى الشاشة ومن ثم اضغط خيار كتم الصوت أو (Mute).
عندئذ ستجد بأن الرسالة انتقلت لقسم الأرشيف في بريدك الإلكتروني ولن تزعجك بإشعارك بوصول أي رسالة جديدة تابعة لها. وفي حال أردت بعد فترة أن تتابع أين وصل النقاش، فكل ما عليك فعله فتح قسم الأرشيف أو عبر خيار (كل الأقسام)، ومن ثم عليك النقر على إشارة (×) الموجودة إلى جانب خيار كتم الصوت.
- استخدام ميزة الغفوة: تماما كما يحدث مع جرس التنبيه الصباحي الذي يرن من هاتفك الذكي وتقوم بالضغط على زر الغفوة ليمنحك فترة إضافية صغيرة من النوم، فإن هذه الميزة متوفرة ضمن بريد الـ(Gmail). فلو وصلتك رسالة بريد إلكتروني لا ترغب بالرد عليها الآن، لكنك في نفس الوقت لا تريد إهمالها فكل ما عليك أن تقوم بتمرير سهم الفأرة على الرسالة المطلوبة لتظهر لك قائمة على يمين الشاشة، وأول خيارات هذه القائمة من اليمين أيقونة تحمل شكل الساعة، يمكنك الضغط عليها لتحديد الوقت الذي تريد أن يتم فيه تذكيرك بهذه الرسالة.