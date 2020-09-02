ميزات رائعة مخفية في سماعات Huawei FreeBuds 3i تجعلها السماعات المثالية مع تقنيّة إلغاء الضجيج النشطة

إذا كان عليك التركيز فقط على ما تستمع إليه، فأنت بالتأكيد تبذل جهودًا إضافية يمكنك الاستفادة منها في أشياء أخرى. لحسن الحظ، مع تقنية إلغاء الضجيج النشطة التي تأتي مع سماعات Huawei FreeBuds 3i – أحدث سماعات الأذن من هواوي والتي يمكن الحصول عليها بأسعار مشجعة – لن تضطر إلى بذل الجهد في محاولة سماع الصوت. تأتي سماعات البلوتوث هذه أيضًا مع ميزات رائعة أخرى، نذكرها هنا!

تقنيّة مطلقة لإلغاء الضجيج النشط

سواء كنت تجري مكالمة أو تستمع إلى موسيقاك المفضلة أو ربما تشاهد برنامجك المفضل، فأنت تريد التأكد من حصولك على أفضل تجربة صوتية بتقنية إلغاء الضجيج النشطة المطلقةUltimate Active Noise Cancellation. مع سماعات Huawei FreeBuds 3i هذا هو ما ستحصل عليه بالضبط! تم تجهيز سماعات الأذن الجديدة بتصميم مبتكر في الأذن ونظام ميكروفون ثلاثي يوفر إلغاء الضجيج حتى 32 ديسيبل، ما يعزز من إمكانياتها لإلغاء الضجيج بشكل كامل. ماذا عن إجراء مكالمة؟ سترغب بالتأكيد في أن تستمع بوضوح وتتأكد بأن صوتك يصل الطرف الآخر بوضوح، أليس كذلك؟ تعد تقنية تقليل الضجيج ذات الميكروفون الثلاثي مفيدة في المناطق المزدحمة والصاخبة مثل مراكز التسوق ومحطات المترو أو ربما خلال يوم عاصف. هذه التقنيّة تضمن تقديم تجربة صوت غامرة، خاصة عند تلقيك مكالمات هاتفية مهمة، ومشاركتك في اجتماعات هاتفية، أو حتى أثناء مكالمات الفيديو.

حجم صغير بصوت عالٍ

لا داعي للقلق بشأن سماع الصوت بوضوح، دعنا نقول إنك على متن حافلة مواصلات عامة عائد إلى منزلك بعد يوم عمل طويل. تم تجهيز سماعات الأذن المدمجة ذات الحجم الصغير بمحرك ديناميكي كبير قياس 10 ملم. بشكل عام، كلما كان الحجاب الحاجز أكبر، زادت الطاقة لدفع مجال الصوت. في حالة الضجيج المحيط، يمكن أن تنتج هذه السماعات إشارات إلغاء الضجيج العكسية لتعويض الضوضاء، مما يوفر تجربة إلغاء الضجيج المثالية. تستخدم سماعات Huawei FreeBuds 3i أيضًا غشاءً مركبًا من البوليمر عالي الحساسية، إلى جانب المكونات الصوتية الأخرى التي تم ضبطها بشكل احترافي لتوفير أداء متوازن في جميع النطاقات الصوتية، مما يمكّنك من سماع الصوت الحقيقي لأنواع مختلفة من الموسيقى أثناء رحلة عودتك للمنزل!

سهلة الاستخدام

حتى مع التكنولوجيا المبتكرة والتقنيات الجديدة لإلغاء الضجيج، سترغب أيضًا في الحصول على سماعة ليست معقدة الاستخدام. سماعات Huawei FreeBuds 3i توفر لك ذلك أيضًا، فهي سهلة الاستخدام مع تقنيات التحكم الذكية! من خلال وضع إصبعك على سماعة الأذن، يمكنك تشغيل أو إيقاف تقنية إلغاء الضجيج النشطة. انقر مرّتين لتشغيل الموسيقى أو إيقافها أو الرد على مكالمة، كذلك، سيتوقف المستشعر الذكي عن تشغيل الموسيقى تلقائيًا ما أن تخلع السماعات، وسيستأنف التشغيل عندما تعيد تشغيلها، كما أنها تنتقل مباشرة إلى وضع الاستعداد عند وضعها في علبة الشحن. بالإضافة إلى ذلك، ويمكنك إقران سماعات Huawei FreeBuds 3i بهاتفك الذكي بسهولة. سيظهر لك إشعار منبثق على هاتف هواوي الذكي يطلب الاتصال؛ بعد الإقران الأول، في كل مرة تفتح فيها علبة الشحن، سيتم إقران السماعات تلقائيًا وإخطارك بإشعار من أجل راحتك.

بالإضافة إلى ذلك، فإن عمر البطارية في سماعاتHuawei FreeBuds 3i مثير للإعجاب، فهي ستمر لمدة لا تقل عن 14.5 ساعة متواصلة بعد عملية شحن واحدة! أخيرًا، هل ذكرنا لكم أن سماعاتHuawei FreeBuds 3i مقاومة للماء IP55؟ أليس ذلك رائعاً؟

تتوفر سماعات Huawei FreeBuds 3i في الأردن بسعر 84 دينارًا، وهي متاحة في جميع المتاجر التي تقدم منتجات هواوي، كما يمكن طلبها عبر متجر هواوي الإلكتروني من خلال الرابط: https://huaweieshop.jo، مع توفر خدمة التوصيل.