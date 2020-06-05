ميزانية البنوك تقترب من 54.5 مليار دينار

هبة العيساوي

عمان- ارتفعت الميزانية الموحدة للبنوك المرخصة في المملكة خلال الربع الأول من العام الحالي بمقدار 780 مليون دينار لتصل قيمتها الإجمالية إلى مستوى 54.422 مليار دينار مقارنة مع 53.641 مليار دينار في نهاية العام 2019، بحسب أحدث البيانات الصادرة عن البنك المركزي.

وبذلك تكون الميزانية الموحدة للبنوك المرخصة في المملكة المكونة من موجودات ومطلوبات قد ارتفعت في الربع الأول من العام الحالي بنسبة 1.5 % مقارنة مع مستواها نهاية العام الماضي.

ويبلغ عدد البنوك العاملة في الأردن 25 بنكا منها 16 بنكاً محليا و9 بنوك أجنبية، إلا أن فروع هذه البنوك استمرت في النمو ليصل عددها الى أكثر من 806 فروع.

وعلى صعيد الموجودات المحلية، فقد ارتفعت قيمتها في نهاية الربع الأول من العام الحالي 1.5 % لتسجل 48.78 مليار دينار مقارنة مع 48.05 مليار دينار في نهاية 2019.

وتتكون الموجودات المحلية من الديون على جميع قطاعات المملكة لدى البنوك المرخصة؛ وهي الديون على القطاع العام والحكومة المركزية والمؤسسات العامة والقطاع الخاص (مقيم) والمؤسسات المالية والاحتياطيات والنقد في الصندوق وأرصدة لدى البنك المركزي بالدينار والعملات الاجنبية إضافة الى موجودات اخرى.

وبلغت قيمة الموجودات الأجنبية لدى البنوك المرخصة في نهاية الربع الأول من العام الحالي 5.63 مليار دينار مقارنة مع 5.58 مليار دينار في نهاية العام الماضي وبارتفاع نسبته واحد %.

وتتكون الموجودات الأجنبية من نقد في الصندوق (بالعملات الاجنبية) وأرصدة لدى بنوك في الخارج ومحفظة الأوراق المالية (غير مقيم) والتسهيلات الائتمانية للقطاع الخاص (غير مقيم) وموجودات أجنبية أخرى.

أما على صعيد المطلوبات، فتوزعت على ودائع تحت الطلب لتبلغ في نهاية الربع الأول من العام الحالي 8.489 مليار دينار مقارنة مع 8.12 مليار دينار في نهاية العام 2019 لتشير الى ارتفاع نسبته 4.5 %.

وبلغت ودائع التوفير ولأجل 21.8 مليار دينار في الربع الأول من العام الحالي مقارنة مع 22.2 مليار دينار في نهاية 2019 لتشير الى تراجع بنحو 1.5 %.

وتتكون ودائع تحت الطلب والتوفير ولأجل من مؤسسات عامة غير مالية والبلديات والمجالس القروية والمؤسسات المالية ومؤسسة الضمان الاجتماعي والقطاع الخاص (مقيم).

وبلغت المطلوبات الأجنبية في نهاية الربع الأول من العام الحالي 8.04 مليار دينار لتبقى مستقرة مقارنة مع مستواها نهاية 2019.

وارتفعت ودائع الحكومة المركزية بنسبة 0.3 % في نهاية الربع الأول من العام الحالي لتبلغ 915 مليون دينار مقارنة مع 912.5 دينار في نهاية 2019.