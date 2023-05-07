ميزانية السعودية تسجل عجزا بـ800 مليون دولار في الربع الأول

سجلت ميزانية المملكة العربية السعودية عجزا طفيفا خلال الربع الأول من العام 2023؛ بواقع 2.91 مليار ريال (نحو 800 مليون دولار).

وبحسب موقع “مباشر”، أظهرت بيانات وزارة المالية، حول الأداء الربعي لأداء الميزانية الصادر اليوم الأحد، تحقيق إيرادات بقيمة 280.94 مليار ريال، مقابل مصروفات بلغت 283.86 مليار ريال.

يذكر أن المملكة توقعت تحقيق فائض بالموازنة العامة للدولة بقيمة 16 مليار ريال خلال العام 2023 بالكامل؛ مع تقديراتها بتحقيق إيرادات قيمتها 1.130 تريليون ريال، مقابل مصروفات بقيمة 1.114 تريليون ريال.