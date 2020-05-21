ميزانية “المركزي” ترتفع 9 % في الثلث الأول مقتربة من 15 مليار دينار

هبة العيساوي

عمان – ارتفعت ميزانية البنك المركزي (موجودات ومطلوبات) في الثلث الأول من العام الحالي بمقدار 1.227 مليار دينار أو ما نسبته 9 % لتصل إلى 14.9 مليار دينار مقارنة مع 13.7 مليار دينار؛ مستواها المسجل في نهاية العام الماضي.

وتشير أرقام صادرة عن البنك إلى أن هذا الارتفاع جاء نتيجة الزيادة في قيمة الموجودات المحلية في الثلث الأول من العام الحالي بنسبة 62 % مقارنة مع نهاية العام 2019 لتصل إلى 3.28 مليار دينار.

وتتكون هذه الموجودات من الديون على القطاعين العام والقطاع الخاص والديون على المؤسسات المالية وصافي العوامل الأخرى في المسح النقدي لدى البنك المركزي.

في حين تراجعت الموجودات الأجنبية بشكل طفيف في نهاية نيسان (ابريل) الماضي بنسبة 0.3 % إلى 11.6 مليار دينار مقارنة بمستواها المسجل في نهاية العام الماضي.

وتشمل الموجودات الأجنبية موجودات الذهب والنقد والأرصدة والودائع الجاهزة والسندات والأذونات وحقوق السحب الخاصة والديون على الخارج تنفيذا لاتفاقيات الدفع.

وبالعودة للموجودات المحلية فقد انخفضت قيمة الديون على القطاع العام في الثلث الأول من العام الحالي إلى 756 مليون دينار وبنسبة 8 % مقارنة مع نهاية العام 2019 حيث كانت تبلغ 822.8 مليون دينار.

في حين ارتفعت قيمة الديون على البنوك المرخصة في نهاية نيسان (ابريل) الماضي إلى 873 مليون دينار مسجلة زيادة نسبتها 154 % مقارنة مع 342 مليون في نهاية العام 2019.

وزادت قيمة الديون على المؤسسات المالية في الثلث الأول من العام الحالي بنسبة 65.8 الى 752 مليون دينار مقارنة مع 453 في نهاية العام السابق. أما بالنسبة للديون على القطاع الخاص فقد انخفضت لتصل الى 22.7 مليون دينار مقارنة مع 22.9 مليون دينار في نهاية العام 2019.

وأما على صعيد المطلوبات من البنك المركزي والتي تضم تحت هذا البند؛ النقد المصدر، ودائع البنوك المرخصة وودائع تحت الطلب وودائع التوفير ولأجل للمؤسسات العامة والمؤسسات المالية، وودائع الحكومة المركزية.

في حين زادت قيمة الودائع تحت الطلب في الثلث الأول من العام الحالي إلى 17 مليون دينار مقارنة مع 1.9 مليون دينار في نهاية العام 2019، في حين لم يحصل تغيير على قيمة ودائع التوفير ولأجل في ميزانية البنك المركزي لتبقى صفر.

ومن جانب المطلوبات الأجنبية، انخفضت بنسبة 1.7 % في الثلث الأول من 2020 لتصل إلى 1.53 مليار دينار مقارنة مع قيمتها 1.56 مليار دينار في نهاية العام 2019. وتشمل المطلوبات الأجنبية ودائع الهيئات والمؤسسات الدولية وودائع الاحتياطي.

وعلى صعيد ودائع الحكومة المركزية؛ ارتفعت الودائع في نهاية شهر نيسان (ابريل) الماضي بنسبة 15 % مسجلة 455 مليون دينار مقارنة مع 396 مليون دينار في نهاية العام 2019.