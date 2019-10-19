عمان- الغد- كشف أمين عمان الدكتور يوسف الشواربة أن الأمانة حسمت قرارها بالتأكيد أن حدائق الملك عبدالله الاول في وادي صقرة ستبقى حديقة ومتنفس لأهالي المدينة، وأن الامانة أعدت مخططاتها الداخلية لتحويل مدينة الجبيهة الترويحية لحديقة عامة.

وبين أن الأمانة طرحت استدراج عروض من المكاتب المختصة لإعادة تأهيل حدائق الملك عبدالله الاول وسيتم في الرابع من الشهر المقبل إستلام أفكار منها لإعادة التاهيل مع التأكيد على ربطها بفعاليات ريادية ودعم الشباب.

وأعلن أمين عمان أن مجمع رغدان السياحي الذي كان مرتبط باستعمالات محددة وفق الاتفاقية مع ( جايكا اليابانية ) سيتم تفعيله بعد الاتفاق مع شركات النقل السياحي بتواجدهم في المجمع كمنظومة نقل سياحي باتجاه المطار والمحافظات.

وكشف أن الأمانة أنفقت آخر ثلاث سنوات 19 مليون دينار لتنفيذ شبكات تصريف مياه أمطار وصيانتها ، ونفذت أعمال تعبيد وصيانة للطرق العام الجاري بكلفة وصلت 15 مليون دينار.

ولفت الشواربة أن الأمانة ستعمل على مدار 3 سنوات لإعادة تأهيل كامل الطريق من إشارة الغاز وحتى مكب الغباوي بكلفة 30 مليون دينار لهذا المسار الذي تم فيه استملاك أجزاء من توسعة الشوارع ، كما سيتم إعادة تأهيل شارع الرحاب في منطقة النصر.

وقال في حوار مع برنامج ستون دقيقة بث أمس أن الأمانة توفر اليوم عائد مالي يصل إلى 45% من فاتورة الكهرباء البالغة 15 مليون سنوياً بعد مباشرتها مؤخراً إنتاج الطاقة الكهربائية من النفايات في مكب الغباوي.

وبين أن عطاء تشغيل الباص سريع التردد الذي يصل عدد حافلاته إلى 150 ويعمل ضمن تردد ومواعيد منتظمة ليس مقتصر فقط على مسار الباص وإنما يتجاوز ذلك بخدمة نقل الركاب من الأحياء على مسار الباص لتمكينهم من الوصول إلى أربع محطات رئيسية و9 محطات فرعية للوقوف .

وجدد أمين عمان التأكيد أن تشغيل الباص سريع التردد سيكون في نهاية عام 2021 على أن تنجز كامل أعمال البنية التحتية له نهاية العام المقبل 2020 باستثناء تقاطع طارق الذي سيتأخر من 3 ــ 6 شهور دون التأثير على عملية التشغيل.

ورد أمين عمان سبب الازدحامات المرورية إلى ارتفاع عدد المركبات الخاصة ووجود تقاطعات وطرق بحاجة لإعادة تاهيل ولعدم وجود منظومة نقل عام حقيقية ومنتظمة ، وهو ما دفع الأمانة لإيجاد حل يعتمد 3 محاور رئيسية هي الانتهاء من مشروع الباص السريع ورفع كفاءة منظومة النقل ، وإعداد استراتيجية للنقل العام لمدة ما بين 20 ــ 25 عام لتحديد أنماط النقل وكيفية التوسع بخدماتها.

وأشار الشواربة أن الامانة بصدد إعداد وثيقة شراء 151 حافلة جديدة لتنضم لباص عمان قد ترتفع إلى 200 حافلة.

وقال ” في أقل من أربع شهور تجاوزنا مليون ونصف راكب واقتربنا من 2 مليون ، وأن الأمانة خصصت في موازنتها لهذا العام 4 مليون دينار لدعم مشروع باص عمان ” .

وأضاف أن خدمات الأمانة تصل إلى 143 خدمة ، وأن مشروع التحول الالكتروني لهذه الخدمات سيصل مع نهاية العام الجاري إلى 80 % ، وأن نحو 22 وثيقة لن يتم طباعتها ورقيا ًوأصبحت إلكترونية أهمها المخطط التنظيمي ورخص المهن.

وأعلن الشواربة أنه اعتبارا من مطلع العام المقبل ستكون الخدمة في دائرتي تكنولوجيا المعلومات وضبط ناقلات الأمراض الكترونية بالكامل بحيث تكون المراسلات الداخلية والخارجية الكترونية وهو ما يعتبر نموذج لتعميمه على باقي الدوائر ، لافتا أن منظومة التحول الالكتروني تمثل البنية التحتية للتحول لمدينة ذكية