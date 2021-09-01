ميزة جديدة لآيفون 13.. تفوق التوقعات

كشفت مصادر تدعي أنها على دراية بخطط Apple المطروحة لإصدار جهاز آيفون 13، تفعيل تقنية القمر الصناعي LEO (المدار الأرضي المنخفض).

حيث تعمل تقنية الـ LEO على السماح للهاتف بالبقاء متصلاً في المناطق التي لا توجد بها خدمة كالطائرة أو الصحراء.

فيما من المتوقع إعلان أبل عن الإصدار الجديد لهاتف آيفون 13 في 14 أيلول (سبتمبر) الحالي.

ومن المرجح أن يبدأ البيع في 24 الشهر الحالي.

تتيح ميزة السماح بالاتصال عبر الأقمار الصناعية، يقال أن هذه التقنية ستستخدم في حالات الطوارئ فقط، عندما لا يكون هناك تغطية خلوية، وفقاً لتقرير بلومبرغ.

بحسب ما يذكر التقرير أن نوع الرسائل ستكون عبر iMessage، على شكل فقاعات إشعارات رمادية، بدلا من الأزرق أو الأخضر التقليدي.

في حالة الطوارئ إذا تم إرسال الرسالة، ستصل إلى المتلقي حتى لو كان في جهازه مفعل بخاصية “عدم الإزعاج”.

ونوه التقرير إلى أن خاصية الاتصال عبر الأقمار الصناعية، ستسأل عن نوع الطوارئ التي تحدث، مثل الحريق أو الغرق أو في الطائرة.

وتمتاز هذه الخاصية بإتاحة مشاركة موقعك والمعرف الطبي لصاحب الرسالة.

وكشف شي كو المسرب الموثوق به عن أن الرسائل والمكالمات عبر الأقمار الصناعية ستكون ممكنة في النموذج الجديد.

بينما أوضحت “بلومبرغ” بأن الميزة ستكون مخصصة لحالات الطوارئ فقط.

وتشير التسريبات والشائعات إلى أن هناك 4 أجهزة سيعلن عنها خلال العرض السنوي للشركة.

وبحسب التسربيات فإن الأجهزة هي : “آيفون 13″ و”آيفون 13 برو” و”آيفون 13 برو ماكس” و”آيفون 13 ميني”.

ويتراوح سعرها من حوالي 600 دولار حتى 1500 دولارحسب التسريبات والإشاعات.