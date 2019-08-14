ميزة جديدة من “تويتر” لمتابعة مواضيع تهمك

عمان- الغد- أعلنت شركة “تويتر” أنها ستبدأ في السماح للمستخدمين بمتابعة المواضيع المحددة على المنصة بالطريقة نفسها لمتابعة الحسابات الفردية، بحيث تظهر التغريدات حول هذه المواضيع مباشرة داخل الجدول الزمني.

ومن المفترض -عند تفعيل الميزة- أن يتمكن المستخدم من متابعة المواضيع، بما في ذلك الفرق الرياضية، والمشاهير، والبرامج التلفزيونية، مع إدراج مجموعة مختارة من التغريدات حولها بجانب التغريدات في جدوله الزمني، وفق ما نشر على موقع “العربية نت”.

وتركز الميزة على مساعدة المستخدمين على العثور على حسابات ومجتمعات جديدة.

وأشارت الشركة إلى أن المواضيع سيتم تنسيقها بواسطة “تويتر”، مع تحديد التغريدات الفردية من خلال التعلم الآلي، بدلاً من الإشراف على التحرير، فيما قال روب بيشوب، مدير منتجات “تويتر”: “يمكن في الوقت الحالي متابعة الاهتمامات المتعلقة بالرياضة فقط، ونختبر الآن الميزة على أندرويد”.

وتعني هذه الميزة إمكانية ظهور تغريدات أي شخص ضمن الجدول الزمني، لكن تبعاً إلى أن التغريدات منسقة من قبل “تويتر”، فإن المستخدم لن يرى أي تغريدات منخفضة الجودة.

وتمثل هذه الخطوة أحدث جهود “تويتر” لمساعدة المستخدمين على العثور على أفضل محتوى على المنصة حتى لو كانوا لا يعرفون الحسابات التي يجب متابعتها.

وسعت الشركة منذ سنوات إلى تسهيل إيجاد الأشخاص للأشياء القيمة في “تويتر”؛ إذ سمحت ميزة اللحظات (Moments) في السابق للناس بمتابعة الأحداث، مثل جوائز الأوسكار، أو لعبة رياضية.

كما تختبر المنصة أيضاً عدداً من الميزات الجديدة الأخرى، مثل القدرة على البحث عن الرسائل المباشرة، والقدرة على إعادة ترتيب الصور في تغريدة بعد إرفاقها، ودعم صور آبل المباشرة (Live Photos) على آي أو إس.