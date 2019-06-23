حياتنامنوعات

ميزة قادمة لعشاق اليوتيوب

منذ 4 ساعات

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

الغد– يختبر يوتيوب تصميما جديدا لميزة إخفاء التعليقات عن الأنظار وإظهارها بالضغط على زر، ووفقا لمطوري موقع أكس دي أي (XDA) كما نقلت الجزيرة، تختبر هذه الميزة الآن داخل الهند فقط.

ويبدو أن يوتيوب قد أدرك أخيرا أن التعليقات في معظمها سيئة ويجب ألا تظهر بشكل تلقائي، فإذا كنت تستخدم التطبيق بشكل متكرر، فأنت تعرف أن التعليقات موجودة مباشرة أسفل قسم “التالي” من توصيات الفيديو.

لكن تصميم الاختبار يخفيها تماما إلا إذا نقرت على الزر “تعليقات”، ويقع هذا الزر في مكان بارز، بالقرب من عنوان الفيديو بين زري عدم الإعجاب والمشاركة.

ويسهل ذلك الوصول إلى التعليقات لأولئك الذين يريدون رؤيتها. ولكن إذا كنت تستخدم اليوتيوب فقط لمقاطع الفيديو، وليس التعليقات فقد يكون هذا تغييرا كبيرا بالنسبة لك.

مقالات ذات صلة

واشنطن تجنّد القطط للقضاء على الجرذان في الشوارع

منذ ساعة واحدة

10 وجهات ساحرة لم يكتشفها السياح

منذ 4 ساعات

تعرّف على الإسعافات الأولية لضربة الشمس

منذ 4 ساعات

27 غذاء يخلو تقريبا من السعرات الحرارية

منذ 4 ساعات
إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock