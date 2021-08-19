ميساء تحترف في تركيا.. البقعة يبعد مدربه ليلا ويجدد الثقة به صباحا.. الريشة مدربا لحراس العقبة

خالد الخطاطبة

عمان- نتواصل مع القراء في زاوية “أخبار النجوم” لنقدم لهم هذه الطائفة الخفيفة والمنوعة من آخر أخبار نجومهم المفضلين، إضافة إلى ما يحدث خلف الكواليس.

ميساء جبارة تحترف في تركيا

وقعت نجمة منتخب السيدات لكرة القدم ميساء جبارة، على كشوفات فريق فومجت التركي، للعب في صفوفه خلال منافسات دوري الدرجة الأولى التركي.

وتواجدت جبارة في العاصمة التركية أنقرة أول من أمس، حيث توصلت لاتفاق مع إدارة النادي، قبل أن توقع رسميا على كشوفات الفريق، بانتظار التحاقها بالتدريبات، بعد مشاركة منتخب السيدات في بطولة كأس العرب التي تنطلق في مصر اعتبارا من يوم 24 الشهر الحالي، وتستمر حتى السادس من الشهر المقبل.

ويحتل الفريق الجديد للنجمة جبارة، المركز الرابع على لائحة ترتيب فرق دوري الدرجة الأولى، بانتظار التقدم للمنافسة في المرحلة المقبلة من الدوري، بعد الاستعانة بالهدافة ميساء.

وعادت جبارة من أنقرة إلى عمان أول من أمس، بانتظار مرافقة منتخب السيدات إلى القاهرة اليوم، استعدادا للمشاركة في بطولة كأس العرب.

يشار إلى أن هذه التجربة الاحترافية الرابعة لميساء جبارة، التي سبق وأن احترفت في لبنان والإمارات وفرنسا.

معتز الريشة مدربا لحراس مرمى العقبة

توصلت إدارة نادي شباب العقبة، لاتفاق مع المدرب معتز الريشة، للإشراف على تدريب حراس المرمى في النادي، خلال منافسات دوري المحترفين لكرة القدم.

مدرب البقعة خضر بدوان – (ارشيفية)

وجاء هذا الاتفاق، بعد استقالة مدرب حراس المرمى محمد الخلايلة، الذي توجه للإشراف على تدريب حراس مرمى منتخب الشباب لكرة القدم.

وتابع الريشة مباراة شباب العقبة أمام السلط، أول من أمس، من المدرجات، قبل أن يلتقي الإدارة ويتوصل لاتفاق معهم، بانتظار مباشرته العمل اليوم أو غدا.

البقعة يستغني عن المدرب ليلا ويجدد الثقة به صباحا

في خطوة فرضتها ظروف معينة، اضطرت اللجنة المؤقتة لنادي البقعة، إلى الاستغناء عن الجهاز الفني لفريق كرة القدم بقيادة خضر بدوان، ليلة أول من أمس، قبل أن تجدد الثقة به صباح أمس.

وأثارت هذه القرارات دهشة المتابعين، الذين تفاجأوا بالإبعاد قبل أن يتفاجأوا بتجديد الثقة.

القصة بدأت ليلة أول من أمس، عندما قررت اللجنة المؤقتة إعفاء الجهاز الفني بقيادة بدوان، وتعيين العراقي محمد السامرائي مديرا فنيا، وفادي أرناؤوط مساعدا، حيث أشارت اللجنة إلى اتخاذ قرار رسمي بذلك. في الصباح انقلبت الأحوال، وعادت اللجنة المؤقتة للقاء الجهاز الفني بقيادة بدوان، وإعلان تجديد الثقة به، وبالتالي إلغاء قرار تعيين المدرب العراقي.

وكانت اللجنة المؤقتة، تسعى لإحداث تغيير في الجهاز الفني، أملا في صدمة إيجابية عند اللاعبين، لتحسين نتائجهم في دوري المحترفين.

لاعبو شباب الأردن ينضمون للائحة الملوحين بالاحتجاب

انضم لاعبو فريق شباب الأردن لكرة القدم، إلى قائمة لاعبي الأندية الأخرى الملوحين بالاحتجاب عن التدريبات، بسبب تأخر المستحقات الشهرية منذ فترة طويلة.

وحضر لاعبو فريق شباب الأردن إلى ملعب التدريب أول من أمس، ورفضوا المشاركة في التمرين، احتجاجا على تأخر صرف رواتبهم، قبل أن يتدخل الجهازان الفني والإداري، وينجحا بإقناع لاعبيهم بالتدرب، مقابل وعود بالعمل على تأمين المستحقات قريبا.

وسبق لأندية عدة أن واجهت احتجاب لاعبيها عن التدريب، بسبب المستحقات والرواتب المتأخرة، ما يجسد تعاظم الضائقة المالية التي تعيشها الأندية.

“العربي الكويتي” ينضم لـ”القوة الجوية العراقي” في مغازلة النعيمات

انضم فريق العربي الكويتي، إلى فريق القوة الجوية العراقي، في مغازلة لاعب المنتخب الوطني ونادي سحاب لكرة القدم يزن نعيمات، للتعاقد معه خلال الفترة المقبلة.

وأكد رئيس نادي سحاب علي أبو حماد، أن المفاوضات لم ترق لمرتبة الخطابات الرسمية، وانحصرت في مفاوضات عبر وسطاء، إلى أن يتم التوصل لاتفاق حول التفاصيل، ومن ثم البدء في الإجراءات الرسمية في حال تم الاتفاق.

وفي رده على استفسارات “الغد”، قال أبو حماد: “هناك وسطاء تحدثوا بشأن انتقال نعيمات للعربي، سبقهم وسطاء طلبوا انتقال يزن للقوة الجوية العراقي، ولكن دون اتفاق رسمي حتى الآن”.

يشار إلى أن عرض فريق القوة الجوية العراقي، يفوق عرض النادي العربي الكويتي، علما أن وسطاء تحدثوا عن إمكانية استقطاب عروض أخرى للاعب.

8 آلاف دينار لأندية المحترفين

صرف اتحاد كرة القدم، أول من أمس، مبلغ 8 آلاف دينار، لكل ناد من أندية المحترفين، في إطار الدفعات التي يوفرها الاتحاد للأندية.

وبدأت الأندية بتوزيع المبلغ الذي يغطي جزءا بسيطا من المستحقات المالية المتأخرة كثيرا عليها لصالح اللاعبين والمدربين.

وكان الاتحاد صرف أيضا في الأيام الماضية، دفعات لأندية الدرجات الأخرى.

المالي اشاكا يلتحق بسحاب والإدارة تعاتب اللاعبين

التحق المحترف المالي ديارا اشاكا، بفريق سحاب، استعدادا لتمثيله، خلال منافسات مرحلة الإياب من دوري المحترفين لكرة القدم.

ووصل اللاعب إلى عمان أول من أمس، بانتظار ظهوره مع الفريق خلال المباريات المقبلة.

يشار إلى أن فريق سحاب بات يضم حاليا 3 محترفين (محترفين من مالي ومحترفا من ليبيريا)، أملا في نتائج أفضل خلال مرحلة الإياب من دوري المحترفين.

إلى ذلك، صرفت إدارة نادي سحاب راتب شهر للاعبي فريق كرة القدم، لحثهم على نتائج أفضل خلال المباريات المقبلة.

إلى ذلك، أبدت الإدارة والجهاز الفني عتبهما على الفريق، بسبب الأداء غير المقنع، في المباراة الأخيرة بكأس الأردن أمام فريق الخالدية، مطالبين اللاعبين بمزيد من الجهد لتحقيق نتائج أفضل تليق بفريق سحاب وجماهيره.