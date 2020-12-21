ميسي: أنا بحالة جيدة وأمتلك الرغبة للتنافس بجدية مع برشلونة

مدن – منح نجم برشلونة ليونيل ميسي جماهير فريقه الأمل في حصد الألقاب هذا الموسم بعدما أكد أنه بحالة جيدة، رغم الصعوبات التي عاشها خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، وأنه سيكافح مع فريقه لحصد كل البطولات التي يشارك فيها هذا الموسم.

وفي مقابلة مع شبكة (راك 1) الكتالونية ستنشر كاملة يوم الأحد القادم، بثت صحيفة (آس) المدريدية جزءا منها، أكد الهداف التاريخي للبرسا “الحقيقة أنني اليوم بحالة جيدة. حقيقي أنني مررت بصيف سيء للغاية، الوضع كان سيئا حتى قبل الصيف، الطريقة التي أنهينا بها الموسم الماضي، الفاكس الذي أرسلته للنادي وكل هذه الأمور”.

وأضاف ميسي “بعدما واجهت صعوبات بعض الشيء في بداية الموسم، أنا اليوم بحالة جيدة ولدي رغبة في التنافس بجد على كل البطولات التي نخوضها، ومتشوق لذلك”.

وتابع “أعلم أن النادي يمر بتوقيت معقد، على مستوى الإدارة والفريق، وهذا يصعب من المهمة، لكني لدي رغبة” في تحقيق البطولات.

ولم يقرر ميسي (33 عاما) بعد مستقبله حيث يخوض آخر مواسمه مع البرسا وفقا للعقد المبرم بين الطرفين، ما يعطي الأمل لجماهير الفريق في امكانية اقناعه بالبقاء، بعد تصادمه مع الإدارة السابقة خلال الصيف بخصوص رغبته في الرحيل وإنهاء مشواره الطويل مع البلاوجرانا، وبقاءه في النهاية بسبب بنود العقد.

وأصبح ميسي، بعد هدفه في مرمى فالنسيا الأخير بالليجا (2-2)، هو أكبر هداف للاعب مع ناد واحد برصيد 643 هدفا مع برشلونة، ليتقاسم الرقم القياسي مع الأسطورة البرازيلية الحية بيليه، الذي حقق نفس الرصيد مع سانتوس. (إفي)