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ميسي الأعلى دخلا متفوقا على رونالدو ونيمار وفقا لـ “فرانس فوتبول”

منذ 41 دقيقة

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باريس – تصدر الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب برشلونة قائمة اللاعبين الأعلى دخلا التي تصدرها مجلة (فرانس فوتبول)، متفوقا على البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس الإيطالي والبرازيلي نيمار لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي.

وتتضمن تقديرات المجلة صافي المرتب والمكافآت والأرباح الإعلانية، حيث يفترض أن ميسي حقق دخلا بقيمة 131 مليون يورو.

ويعد هذا العام الثاني على التوالي لميسي في الصدارة وزاد فيه دخله عن العام السابق بمقدار مليون يورو، أما رونالدو فزادت أرباحه بقيمة خمسة ملايين لتصل إلى 118 مليون يورو في المركز الثاني.

واحتل نيمار المركز الثالث بـ95 مليون يورو بزيادة أربعة ملايين يورو ونصف عن الموسم الماضي، وحل رابعا الفرنسي أنطوان غريزمان لاعب برشلونة بـ38 مليون ونصف مليون يورو.

وبالنسبة لقائمة المدربين، التي لا تحتسب الأرباح الدعائية، تصدر الأرجنتيني دييغو سيميوني مدرب أتلتيكو مدريد مرة أخرى بـ 40.5 مليون يورو، تلاه الإيطالي أنطونيو كونتي مدرب إنتر ميلان بـ30 مليون بفارق 19 مليون و700 ألف عن العام الماضي، ثم الإسباني غوارديولا مدرب مانشستر سيتي بـ 27.5 مليون يورو. (إفي)

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