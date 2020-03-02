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ميسي الأكثر خوضا لمباريات الكلاسيكو في تاريخ برشلونة

تجاوز الرقم القياسي المسجل باسم لاعب برشلونة السابق تشافي هرنانديز

منذ 31 ثانية

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مدريد – تجاوز النجم الأرجنتيني الرقم القياسي المسجل باسم لاعب برشلونة السابق تشافي هرنانديز، وبات الأكثر خوضا لمباريات الكلاسيكو أمام الغريم ريال مدريد في تاريخ الفريق الكتالوني بـ43 لقاء.

وقبل “كلاسيكو” الليلة الماضية الذي استضافه ملعب “سانتياجو برنابيو” معقل ريال مدريد في الجولة الـ26 من الدوري الإسباني وانتهى بفوز اصحاب الارض 2-0، كان تشافي هو الاكثر خوضا لهذه المباريات بـ42 مباراة، إلا ان ميسي تفوق عليه بمشاركته في لقاء أمس.

وخاض ميسي 43 مباراة كلاسيكو بواقع 27 في الدوري الإسباني و8 في كأس الملك و6 في كأس السوبر الإسباني و2 في دوري أبطال أوروبا، وكان أول كلاسيكو يخوضه ميسي في “سانتياجو برنابيو” في 19 تشرين ثان (نوفمبر) عام 2005 حينما كان يبلغ 18 عاما وانتهى بفوز البرسا بثلاثية نظيفة.

وفي تاريخ مباريات “الكلاسيكو” بشكل عام لدى برشلونة وريال مدريد، يتجاوز قائد الملكي سيرجيو راموس، البرغوث ميسي، بعدما خاض 44 مباراة بواقع 30 في الليغا و7 في كأس الملك و6 في كأس السوبر الإسباني وواحدة في دوري أبطال أوروبا. (إفي)

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