ميسي الأكثر خوضا لمباريات الكلاسيكو في تاريخ برشلونة

مدريد – تجاوز النجم الأرجنتيني الرقم القياسي المسجل باسم لاعب برشلونة السابق تشافي هرنانديز، وبات الأكثر خوضا لمباريات الكلاسيكو أمام الغريم ريال مدريد في تاريخ الفريق الكتالوني بـ43 لقاء.

وقبل “كلاسيكو” الليلة الماضية الذي استضافه ملعب “سانتياجو برنابيو” معقل ريال مدريد في الجولة الـ26 من الدوري الإسباني وانتهى بفوز اصحاب الارض 2-0، كان تشافي هو الاكثر خوضا لهذه المباريات بـ42 مباراة، إلا ان ميسي تفوق عليه بمشاركته في لقاء أمس.

Leo #Messi surpasses Xavi for the most #ElClásico appearances in Barça history with 4⃣3⃣! pic.twitter.com/HaDH6rPK3B

— FC Barcelona (@FCBarcelona) March 1, 2020