ميسي : الطرد كان ثمناً لتصريحاتي بعد مباراة البرازيل!

ساو باولو – جدد نجم برشلونة الإسباني ليونيل ميسي هجومه على اتحاد أميركا الجنوبية لكرة القدم “كونميبول”، منتقدا “الفساد والحكام” بعد طرده السبت من مباراة المركز الثالث لبطولة كوبا أميركا، الذي أحرزته بلاده الأرجنتين بفوزها على تشيلي 2-1 في “ساو باولو”.

وإذا كان انتقاد ميسي للتحكيم في مباراة نصف النهائي ضد البرازيل المضيفة (0-2) بسبب عدم الإحتكام الى تقنية الفيديو “فار” بعد مطالبة الأرجنتين مرتين بركلة جزاء، قابل للنقاش فإن طرده في مباراة السبت لم يكن مبررا الى حد كبير بحسب ما أظهرت الإعادة.

Lionel Messi shown a straight red for… allowing Gary Medel to headbutt him pic.twitter.com/E9NkxLu3CI — Si Lloyd (@SmnLlyd5) July 6, 2019

وقرر الحكم الباراغوياني ماريو دياز دي فيفار طرد ميسي وقائد تشيلي غاري ميديل في الدقيقة 37 من المباراة حين كانت الأرجنتين متقدمة 2-0، بسبب احتكاك حصل لحظة خروج الكرة من الملعب في منطقة تشيلي.

وأظهرت الإعادة أن ميسي دفع ميديل بعض الشيء حين كان الأخير يحاول منعه من الوصول الى الكرة، فكان رد قائد تشيلي عنيفا إذ تهجم على ميسي ودفعه أكثر من مرة، دون أي رد فعل من أفضل لاعب في العالم 5 مرات.

ولم يمر هذا الطرد – الذي كان الثاني فقط في مسيرة ميسي إن كان على الصعيد الدولي أو مع فريقه برشلونة، والأول يعود الى عام 2005 في بداياته مع المنتخب الوطني ضد المجر في مباراة ودية – مرور الكرام عند قائد الأرجنتين، إذ انتقد بعد المباراة الفساد والحكام الذين يحرمون الناس من الاستمتاع بكرة القدم ويفسدون اللعبة الى حد ما.

ودافع ميسي كذلك عن ميديل، بقوله: “لم تكن بطاقة حمراء لأي منا، كان على الحكم أن يستعين بتقنية الفار”.

وفي الانتقاد الذي وجهه سابقا للاتحاد القاري بعد مباراة نصف النهائي ضد البرازيل، رأى ميسي أن منتخب بلاده تعرض لظلم، لافتاً: “سئمت الحديث عن الهراء في هذه النسخة من كوبا أميركا، البرازيل كانت البلد المضيف وهم يديرون الكثير في كونميبول هذه الأيام، مما يجعل الأمر معقداً على المنتخبات الأخرى”.

ورأى نجم برشلونة السبت أن طرده أمام تشيلي كان على الأرجح ثمنا لما صرح به بعد مباراة البرازيل، موضحاً “أعتقد أن الطرد حصل بسبب ما قلته. لكلماتي تداعيات لكن يجب أن تكون صادقا على الدوام”.

وكشف ميسي – الذي رفض تسلّم ميدالية المركز الثالث، أنه: “قبل بدء المباراة، قال الحكم أنه يفضل التحدث مع اللاعبين عوضا عن توجيه الإنذارات ، لخوض مباراة هادئة، لكنه طردني في أول حادثة احتكاك”. (أ ف ب)