ميسي بعد مصرع براينت: كان عبقريا ولا يوجد مثله الكثير

بوينوس آيرس – أعرب النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي عن حزنه وألمه لوفاة أسطورة السلة الأمريكي، كوبي براينت، جراء تحطم مروحيته في مدينة كالاباساس بكاليفورنيا.

وكتب ميسي على حسابه على موقع (إنستجرام) “لا أملك أي كلمات… كل حبي لعائلة كوبي ولأصدقائه. كان من دواعي سروري أن ألتقي به ونتشارك لحظات جيدة سويا. كان عبقريا ولا يوجد مثله الكثير!” مرفقا صورة لأسطورة كرة السلة الأمريكي.

جدير بالذكر أن براينت الذي أظهر أنه مشجع كرة قدم رائع في العديد من المناسبات، كشف أيضا عن ولعه بأسطورة كرة القدم الأرجنتيني ومهاجم برشلونة الإسباني.

كان براينت قد ذكر في مقابلة سابقة مع شبكة (ESPN) الرياضية العالمية “نحن متساوون (ميسي وأنا) في طريقة تفكيرنا في هدفنا، بالنسبة له كرة القدم، وبالنسة لي كرة السلة؛كأشخاص نحن مختلفون، إنه شخص متحفظ للغاية، ولكن في الحب الذي نشعر به تجاه رياضتنا نحن متساوون؛ وكذلك الحال في الموهبة”.

ولقي أسطورة كرة السلة الأمريكي سابقا ونجم لوس أنجلوس ليكرز، كوبي براينت، مصرعه الأحد في حادث تحطم مروحية بالقرب من لوس آنجليس (كاليفورنيا).

وحسبما أفاد موقع (TMZ) المختص بأخبار المشاهير، كان براينت يسافر على متن المروحية الخاصة به رفقة 4 أشخاص آخرين على الأقل، قبل أن تصطدم بالأرض وتلتهمها النيران.

ويعد براينت أحد أساطير فريق لوس أنجلوس ليكرز وكرة السلة بشكل عام، بالنظر للأرقام القياسية التي حققها على مدار مسيرة ذهبية استمرت نحو 20 عاما، كما أنه توج مع المنتخب الأمريكي بذهبيتي أوليمبياد بكين 2008 ولندن 2012. – (إفي)