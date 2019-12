ميسي: تحسنت أرقامي القياسية بفضل العمل والتدريب

مدريد – قال المهاجم الأرجنتيني ليونيل ميسي إن تصدره لقائمة الهدافين التاريخيين لليغا الإسبانية، يمثل “أمرا خاصا” له، مشيرا إلى أنه من أكثر “الأرقام القياسية” التي تروق له، رغم تأكيده بأنه أصبح الآن يخوض كل مباراة “وعينه على اللعب أكثر من تسجيل الأهداف”.

وقال ميسي (32 عاما) في تصريحات لرابطة الليغا بمناسبة مرور 90 عاما على إنشاءها: “أن أكون هدافا لليغا بكل ما يعنيه الدوري الإسباني يعد أمرا خاصا، الحقيقة أنني أعتقد أنه واحد من أكثر الأرقام القياسية الجميلة التي أحملها”.

وأكد ميسي، المتوج 6 مرات بجائزة الكرة الذهبية كأفضل لاعب في العالم وهداف الليغا التاريخي بـ432 هدفا وهذا الموسم بـ13 هدفا في أول 18 مباراة، رغم غيابه عن بداية مشوار فريقه بالبطولة للإصابة، بأن الأمر كان يمثل معاناة بالنسبة له في البداية، لكن زميله السابق، الكاميروني صامويل إيتو، دائما ما كان يحفزه.

🎙️ "To be the top scorer in #LaLigaHistory is very special. It's one of the best records I have."#Messi speaks to #LaLiga in an exclusive 90th anniversary interview.

