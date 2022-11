ميسي بعد فوز الأرجنتين: بطولة كأس عالم أخرى بدأت من جديد

قال ليونيل ميسي، نجم المنتخب الأرجنتيني لكرة القدم، إن حملة فريقه في بطولة كأس العالم بدأت بالفعل الآن، وذلك بعدما قاده للفوز 2 – صفر على المنتخب المكسيكي، لتتجدد آمال الفريق في عبور دور المجموعات.

وعقب الخسارة المفاجئة 1 – 2 أمام المنتخب السعودي في أولى مباريات المجموعة الثالثة، دخل لاعبو المنتخب الأرجنتيني مباراة أمس السبت أمام المكسيك، وهم يعلمون أن الخسارة ستجعلهم غير قادرين على التأهل للدور التالي.

This is the power of football ❤️@Argentina fans in Bangladesh celebrating Lionel Messi's goal in the #FIFAWorldCup victory over Mexico last night 🙌🇦🇷pic.twitter.com/HSE6JGGRsw

— FIFA.com (@FIFAcom) November 27, 2022