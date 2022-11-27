ميسي بعد فوز الأرجنتين: بطولة كأس عالم أخرى بدأت من جديد

قال ليونيل ميسي، نجم المنتخب الأرجنتيني لكرة القدم، إن حملة فريقه في بطولة كأس العالم بدأت بالفعل الآن، وذلك بعدما قاده للفوز 2 – صفر على المنتخب المكسيكي، لتتجدد آمال الفريق في عبور دور المجموعات.

وعقب الخسارة المفاجئة 1 – 2 أمام المنتخب السعودي في أولى مباريات المجموعة الثالثة، دخل لاعبو المنتخب الأرجنتيني مباراة أمس السبت أمام المكسيك، وهم يعلمون أن الخسارة ستجعلهم غير قادرين على التأهل للدور التالي.

This is the power of football ❤️@Argentina fans in Bangladesh celebrating Lionel Messi's goal in the #FIFAWorldCup victory over Mexico last night 🙌🇦🇷pic.twitter.com/HSE6JGGRsw — FIFA.com (@FIFAcom) November 27, 2022

وعانى رجال ليونيل سكالوني، مدرب الأرجنتين، في تسجيل الأهداف في الساعة الأولى من اللقاء الذي أقيم على «استاد لوسيل»، ثم سجل ميسي هدف التقدم من تسديدة قوية من على بعد 25 ياردة.

بعدها مرر ميسي تمريرة حاسمة مكنت إنزو فرنانديز من تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 87، ليتساوى المنتخب الأرجنتيني مع المنتخب السعودي برصيد 3 نقاط.

ويلتقي المنتخب الأرجنتيني مع نظيره البولندي، الذي يتصدر المجموعة بفارق نقطة أمام الأرجنتين والسعودية، في الجولة الأخيرة، وسيضمن التأهل لدور الـ16 في حال الفوز، كما يمكن أن يكون التعادل كافياً للتأهل.

وأعرب ميسي عن سعادته بتمكن المنتخب الأرجنتيني من العودة لطريق الانتصارات بعد الخسارة أمام السعودية، لكنه شدد على أن هناك الكثير من العمل ينتظر فريقه، إذا وصل للأدوار الإقصائية.

وقال: «بطولة كأس عالم أخرى بدأت اليوم بالنسبة لنا».

#Qatar2022 "A la gente le diría que confíe, no los vamos a dejar tirados". 🖊🔟 pic.twitter.com/fCkaqZGpmZ — Selección Argentina 🇦🇷 (@Argentina) November 27, 2022

وأضاف: «كانت هناك عدة عوامل وراء الخسارة من السعودية، مثل وجود لاعبين يخوضون بطولة كأس العالم للمرة الأولى، وجدول المباريات».

وأردف: «هذه ليست أعذاراً، لكننا كنا نعرف أنه يجب أن نفوز. كان يجب أن نلعب بالطريقة التي لعبنا بها، لأن المكسيك قدمت مباراة جيدة، ولديها مدرب عظيم».

وأردف: «هدأنا كثيراً في الشوط الثاني، وسجلنا الهدف الذي كنا نحتاجه. لا يمكننا الاستسلام الآن، لدينا نهائيات بداية من هذه اللحظة ولا يمكننا ارتكاب أي خطأ».

وأصبح ميسي أصغر لاعب (18 عاماً و357 يوماً أمام صربيا في 2006) وأكبر لاعب (35 عاماً و155 يوماً أمام المكسيك) يسجل ويصنع في مباراة واحدة بكأس العالم منذ أن بدأ احتساب مثل هذه الأرقام في عام 1966.-(وكالات)