ميسي سيلعب أساسيا مع الأرجنتين أمام بوليفيا

بوينوس آيرس – سيشارك النجم ليونيل ميسي أساسيا مع منتخب بلاده الأرجنتيني في مباراته الاخيرة بدور المجموعات ضمن بطولة كوبا أمريكا أمام بوليفيا مساء اليوم/فجر الثلاثاء، وفقا لما أكده المدرب ليونيل سكالوني.

وقال سكالوني خلال مؤتمر صحفي قبل السفر إلى مدينة كويابا لمواجهة بوليفيا “في هذا المنتخب لا يوجد سوى لاعب وحيد يضمن اللعب أساسيا والجميع يعلم من هو. أما باقي اللاعبين فعليهم التنافس على اللعب بالتشكيلة الأساسية. بالنسبة لنا من الضروري ألا يشعر أحد بالتراخي وأن يواصل بذل المجهود مباراة تلو الأخرى، هم يعلمون ذلك جيدا”.

وتابع “بكل صراحة، لا تهمني سلسلة المباريات المتتالية دون هزيمة للأرجنتين، أسعى لأن يلعب الفريق بشكل جيد، بالتأكيد عدم الخسارة يمنحني شعورا بالثقة لكني أرغب دائما في تحسين الأداء وأن ننافس باقي المنتخبات بأعلى مستوى، نحن على ثقة بأننا نسير على هذا الطريق”.

وأضاف “اللاعبون الذين اعتبرهم أساس هذا المنتخب يشاركون بكثرة، الجميع يعلم أن أي لاعب بإمكانه المشاركة.

وعن امكانية مواجهة البرازيل في النهائي، قال “آخر مباراة خسرتها البرازيل كانت أمام الأرجنتين، كانت مباراة متكافئة. يمكن أن يحدث أي شيء في المباريات التي تجمع بين هذه المنتخبين القويين. لكن لا يمكن استبعاد شيء”. – (إفي)