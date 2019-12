ميسي: شعرت بالألم عند مشاهدة كريستيانو يفوز بالكرة الذهبية الخامسة!

باريس – أقر النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد برشلونة الإسباني، بأنه “شعر بالألم” عندما شاهد البرتغالي كريستيانو رونالدو يعادله في عدد الكرات الذهبية (5 مرات)، ولكنه أبدى تفهمه لعدم فوزه بهذه الجائزة منذ العام 2015 إلى أن توج بها للمرة السادسة.

وأوضح ميسي في حوار مع مجلة (فرانس فوتبول): “شعرت بالألم عندما عادلني كريستيانو في عدد الكرات الذهبية، ولكن الأمر كان منطقيا”.

وتابع: “تفهمت سبب عدم فوزي بالجائزة. لم نحقق كفريق هدفنا الأساسي، وهو دوري الأبطال، الذي يمنحك حظوظا أكبر للفوز بالكرة الذهبية، كريستيانو حقق هذا الأمر لأنه قدم مواسما كبيرة، لقد استحق، ولم يكن أمامي الكثير لأفعله، لم يكن هناك أي ظلم”.

