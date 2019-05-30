ميسي في مران الأرجنتين استعدادا لكوبا أميركا

بوينوس أيرس – تدرب ليونيل ميسي للمرة الأولى مع زملائه في منتخب الأرجنتين استعدادا لبطولة كوبا أميركا في البرازيل التي تجرى في الفترة بين 14 حزيران (يونيو) المقبل والسابع من تموز (يوليو) المقبل.

ووصل مهاجم برشلونة الإسباني إلى بلاده، حيث أجرى مرانا داخل صالة ألعاب القوى، قبل أن يتحدث إلى المدرب ليونيل سكالوني، ومدير المنتخبات الوطنية سيزار لويس مينوتي.

وأكد مينوتي “يمتلك ليو روحا قتالية رائعة ولن يؤثر إحباط دوري الأبطال على التزامه مع الألبيسيليستي. يعتبر كل مباراة تحديا، لكن صحيح أن هناك جرحا معنويا يلحظ عليه، خاصة حين يتكلم عن المرارة التي شعر بها لدى الإقصاء من التشامبيونز”، وذلك عبر مقال نشرته صحيفة (سبورت).

ويتواجد 17 لاعبا آخرين في تجمع منتخب الأرجنتين ببوينوس أيرس وهم الحارس أجوستين مارشسين والمدافعين خيرمان بيزيلا ونيكولاس تاليافيكو وميلتون كاسكو وراميرو فونس موري ورينزو سارابيا ونيكولاس أوتاميندي، ولاعبي الوسط ماركوس أكونيا ورودريجو دي باول وجيوفاني لو ثيلسو ولياندرو باريديس وجيدو رودريجيز وروبرتو بيريرا، والمهاجمين لاوتارو مارتينيز وباولو ديبالا وأنخل دي ماريا وسرخيو أجويرو.

ومن المنتظر أن يلحق كل من فرانكو أرماني وإيثيكيل بالاسيو وماتياس سواريز لاعبي ريفربليت المحلي، وإستيبان أندرادا حارس مرمى بوكاجونيورز أيضا بالتجمع، حيث ما يزالون مع فرقهم.

فيما ما يزال المدافع خوان فويث خارج البلاد حيث يخوض نهائي دوري الأبطال مع فريقه الإنجليزي توتنهام هوتسبر أمام ليفربول الإنجليزي أيضا.

ويخوض راقصو التانجو مباراة ودية على أرضهم مع نيكاراجوا في السابع من حزيران (يونيو) المقبل، ينطلقون بعدها نحو البرازيل للمشاركة في كوبا أميركا. -(إفي).