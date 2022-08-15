ميسي: لا شك بأن قائد ريال مدريد سيفوز بالكرة الذهبية

اعتبر نجم نادي ​باريس سان جيرمان​ الأرجنتيني ​ليونيل ميسي​ ان مهاجم نادي ​ريال مدريد​ الفرنسي ​كريم بنزيما​ هو المرشح الاول للفوز بجائزة ​الكرة الذهبية​ لعام 2022، بعد ان جرى استبعاد الارجنتيني من قائمة المرشحين للفوز بالجائزة التي توج بها من قبل 7 مرات لأول مرة منذ العام 2006. واضاف اللاعب الارجنتيني أنه لا يوجد شكوك هذا العام من الواضح أن بنزيما قضى موسما رائعا.

ولفت ميسي الى انه بالإضافة إلى أرقام بنزيما في دوري أبطال أوروبا، كان الفرنسي بلا شك أفضل لاعب بالدوري الإسباني أيضا في الموسم الماضي.