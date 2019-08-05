برشلونة – أشار الأرجنتيني ليونيل ميسي في رسالة للجماهير خلال تقديم قائمة فريق برشلونة الاسباني لموسم 2019/2020، إلى أنه غير نادم على أي شيء.

واعترف النجم الأرجنتيني بأنه كان من الصعب التوجّه لجماهير (كامب نو) بعد ما حدث في الموسم الماضي، وذلك بعدما فشل برشلونة في حمل كأس دوري الأبطال، التي وعد ميسي بالفوز بها، بعد الليلة الكارثية في مدينة ليفربول.

وأصر ميسي على أن رسالته هذا الموسم ستكون مماثلة للموسم الماضي، حيث قال: “أثق في هذه القائمة وهؤلاء اللاعبين وهذا الجهاز الفني، ولا شك في أننا سنقاتل جميعا من أجل كل شيء”.

Messi est un vrai patron, il porte ses cojones, mon capitaine. pic.twitter.com/YBM1x9EH8S — BlaugrAnalyste (@BlaugrAnalyste) August 4, 2019

وأوضح “البرغوث” أن الموسم الماضي انتهى بشكل مرير بالنسبة له، مؤكداً: “على الرغم من عدم التمكن من حمل لقب الكأس السادسة، إلا أن الفريق نجح في الحفاظ على هيمنته على كرة القدم الإسبانية”.

وختم حديثه بالقول: “اعتقد أننا يجب أن نعطي بطولة الدوري القيمة التي تستحقها، فهي البطولة الثامنة خلال 11 عام، وهذا أمر كبير للغاية بالنسبة لأي فريق، ربما لا نعطي البطولة قيمتها في الوقت الحالي، ولكن بعد بضعة أعوام سندرك كم كان تحقيق هذا الأمر صعبا”. (إفي)