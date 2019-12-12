برشلونة – أثنى النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد برشلونة، الأربعاء على الحالة الطيبة التي يمر بها الغريم التقليدي ريال مدريد خلال الآونة الأخيرة، حيث أكد أنه سيصل إلى مواجهة “كلاسيكو الأرض” الأسبوع المقبل على ملعب (الكامب نو) “بقوة كبيرة”.

وأشار النجم الأرجنتيني في تصريحاته خلال مشاركته في حدث دعائي لإحدى العلامات التجارية الرياضية: “أنتظر نسخة قوية للغاية من ريال مدريد، بعد نتائجه الطيبة مؤخرا. مواجهات برسا-الريال والريال-برسا لها حسابات خاصة، بغض النظر عن حالتهما قبل اللقاء، ولكن الفريقان يمران حاليا بفترة طيبة جدا”.

ON THIS DAY: In 2012, Lionel Messi scored his 86th goal of the calendar year, breaking Gerd Müller's all-time record. He finished with 91 goals… in 69 games. 🤯 pic.twitter.com/m5eXzUcLoC — Squawka Football (@Squawka) December 9, 2019

كما تحدث صاحب الكرة الذهبية السادسة في مسيرته عن مستقبل البلاوجرانا في دوري الأبطال، لاسيما بعد فشل الفريق في آخر نسختين بنفس “السيناريو” تقريبا أمام روما الإيطالي وليفربول الإنجليزي، على الترتيب.

وشدد “ليو” على ضرورة نسيان ما حدث في الماضي و”البدء من الصفر” قبل الأدوار الإقصائية في النسخة الحالية.

وأشار “لكي أكون صريحا، الماضي يظل عالقا في الأذهان، ولكن علينا أن نبدأ من الصفر. نحن في عام جديد، وبطولة جديدة، وعلينا أن نتعلم من أخطاء الماضي، ولكن مع التفكير في الحاضر، ونسيان ما حدث سابقا، لأن الوقوع في هذا الأمر سيكون خطئا كبيرا”.

🗣️ — Lionel Messi: "I am expecting a very strong Real Madrid in the Clasico." pic.twitter.com/3nBfA20Hhk — Barca Universal (@BarcaUniversal) December 11, 2019

وحضر “البرغوث” للحدث رفقة الكرة الذهبية التي حصدها مؤخرا، وهي الجائزة التي وصفها بـ”الخاصة بالنظر للفترة” التي يمر بها “على المستويين الشخصي والرياضي”.

وقال في هذا الصدد “كل الجوائز لها طابع خاص، وكل منها لها طابعها المميز. هذه الجائزة مميزة بالنظر للفترة التي أمر بها على المستويين الشخصي والرياضي”. (إفي)