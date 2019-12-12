آخر الأخبار الرياضةالرياضةرياضة عربية وعالميةكرة القدم

ميسي: مواجهات الكلاسيكو لها حسابات خاصة

منذ 3 ساعات

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

برشلونة – أثنى النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد برشلونة، الأربعاء على الحالة الطيبة التي يمر بها الغريم التقليدي ريال مدريد خلال الآونة الأخيرة، حيث أكد أنه سيصل إلى مواجهة “كلاسيكو الأرض” الأسبوع المقبل على ملعب (الكامب نو) “بقوة كبيرة”.

وأشار النجم الأرجنتيني في تصريحاته خلال مشاركته في حدث دعائي لإحدى العلامات التجارية الرياضية: “أنتظر نسخة قوية للغاية من ريال مدريد، بعد نتائجه الطيبة مؤخرا. مواجهات برسا-الريال والريال-برسا لها حسابات خاصة، بغض النظر عن حالتهما قبل اللقاء، ولكن الفريقان يمران حاليا بفترة طيبة جدا”.

كما تحدث صاحب الكرة الذهبية السادسة في مسيرته عن مستقبل البلاوجرانا في دوري الأبطال، لاسيما بعد فشل الفريق في آخر نسختين بنفس “السيناريو” تقريبا أمام روما الإيطالي وليفربول الإنجليزي، على الترتيب.

وشدد “ليو” على ضرورة نسيان ما حدث في الماضي و”البدء من الصفر” قبل الأدوار الإقصائية في النسخة الحالية.
وأشار “لكي أكون صريحا، الماضي يظل عالقا في الأذهان، ولكن علينا أن نبدأ من الصفر. نحن في عام جديد، وبطولة جديدة، وعلينا أن نتعلم من أخطاء الماضي، ولكن مع التفكير في الحاضر، ونسيان ما حدث سابقا، لأن الوقوع في هذا الأمر سيكون خطئا كبيرا”.

وحضر “البرغوث” للحدث رفقة الكرة الذهبية التي حصدها مؤخرا، وهي الجائزة التي وصفها بـ”الخاصة بالنظر للفترة” التي يمر بها “على المستويين الشخصي والرياضي”.

وقال في هذا الصدد “كل الجوائز لها طابع خاص، وكل منها لها طابعها المميز. هذه الجائزة مميزة بالنظر للفترة التي أمر بها على المستويين الشخصي والرياضي”. (إفي)

الوسوم

مقالات ذات صلة

تغريدات .. كروس يدعم بطل السهام ومحمد صلاح يلعب الباليه

منذ ساعتين

شرطة كتالونيا توضّح موقفها من إقامة “الكلاسيكو” في موعده

منذ ساعتين

مانشستر يونايتد يفتح الباب أمام رحيل بوغبا

منذ 3 ساعات

جاتوزو يخلف أنشيلوتي في تدريب نابولي

منذ 3 ساعات
إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock