برشلونة – أثنى النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد برشلونة، الأربعاء على الحالة الطيبة التي يمر بها الغريم التقليدي ريال مدريد خلال الآونة الأخيرة، حيث أكد أنه سيصل إلى مواجهة “كلاسيكو الأرض” الأسبوع المقبل على ملعب (الكامب نو) “بقوة كبيرة”.

وأشار النجم الأرجنتيني في تصريحاته خلال مشاركته في حدث دعائي لإحدى العلامات التجارية الرياضية: “أنتظر نسخة قوية للغاية من ريال مدريد، بعد نتائجه الطيبة مؤخرا. مواجهات برسا-الريال والريال-برسا لها حسابات خاصة، بغض النظر عن حالتهما قبل اللقاء، ولكن الفريقان يمران حاليا بفترة طيبة جدا”.

ON THIS DAY: In 2012, Lionel Messi scored his 86th goal of the calendar year, breaking Gerd Müller's all-time record.

He finished with 91 goals… in 69 games. 🤯 pic.twitter.com/m5eXzUcLoC

— Squawka Football (@Squawka) December 9, 2019