ميسي وتير شتيجن وكوتينيو يغيبون عن برشلونة في بودابست – فيديو

مدن – سيغيب نجم برشلونة، ليونيل ميسي، مجددا عن مواجهة فريقه بدوري أبطال أوروبا أمام فرنسفاروش المجري، مثلما حدث في كييف الأسبوع الماضي، للراحة.
ولم تضم قائمة المدرب الهولندي رونالد كومان للمباراة التي ستقام الأربعاء ضمن الجولة الخامسة من المجموعة السابعة التي يتصدرها البرسا كذلك حارس المرمى الألماني مارك تير شتيجن ولاعب الوسط البرازيلي فيليبي كوتينيو.
❝The rest of the season, he cannot rest.❞
— @RonaldKoeman, on Leo #Messi pic.twitter.com/anbzZtXLyV
— FC Barcelona (@FCBarcelona) December 1, 2020
وكان الخبر السعيد وجود المدافع كليمو لونجليه الذي خرج من مباراة أوساسونا الاخيرة بالليجا وهو يعاني من مشكلات بدنية.
بينما ضمت قائمة المصابين الذين سيغيبون عن المواجهة كل من جيرارد بيكيه، رونالد أراوخو، صامويل أومتيتي، سيرجي روبرتو وأنسو فاتي.
كما سيعود للقائمة لاعب الوسط الهولندي فرينكي دي يونج، والذي لم يسافر بقرار فني لأوكرانيا الأسبوع الماضي إلى جانب سيرجيو بوسكيتس، الذي كان مصابا.
La Masia Lifer @OscarMingueza pic.twitter.com/dbOF86qmTi
— FC Barcelona (@FCBarcelona) December 1, 2020
ويتصدر برشلونة مجموعته بـ12 نقطة من أربعة انتصارات متتالية، متفوقا بثلاث نقاط عن يوفنتوس، وكلاهما ضمن التأهل للدور ثمن النهائي. – (إفي)