ميسي وتير شتيجن وكوتينيو يغيبون عن برشلونة في بودابست – فيديو

مدن – سيغيب نجم برشلونة، ليونيل ميسي، مجددا عن مواجهة فريقه بدوري أبطال أوروبا أمام فرنسفاروش المجري، مثلما حدث في كييف الأسبوع الماضي، للراحة.

ولم تضم قائمة المدرب الهولندي رونالد كومان للمباراة التي ستقام الأربعاء ضمن الجولة الخامسة من المجموعة السابعة التي يتصدرها البرسا كذلك حارس المرمى الألماني مارك تير شتيجن ولاعب الوسط البرازيلي فيليبي كوتينيو.

وكان الخبر السعيد وجود المدافع كليمو لونجليه الذي خرج من مباراة أوساسونا الاخيرة بالليجا وهو يعاني من مشكلات بدنية.

بينما ضمت قائمة المصابين الذين سيغيبون عن المواجهة كل من جيرارد بيكيه، رونالد أراوخو، صامويل أومتيتي، سيرجي روبرتو وأنسو فاتي.

كما سيعود للقائمة لاعب الوسط الهولندي فرينكي دي يونج، والذي لم يسافر بقرار فني لأوكرانيا الأسبوع الماضي إلى جانب سيرجيو بوسكيتس، الذي كان مصابا.

ويتصدر برشلونة مجموعته بـ12 نقطة من أربعة انتصارات متتالية، متفوقا بثلاث نقاط عن يوفنتوس، وكلاهما ضمن التأهل للدور ثمن النهائي. – (إفي)