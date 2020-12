ميسي وتير شتيجن وكوتينيو يغيبون عن برشلونة في بودابست – فيديو

مدن – سيغيب نجم برشلونة، ليونيل ميسي، مجددا عن مواجهة فريقه بدوري أبطال أوروبا أمام فرنسفاروش المجري، مثلما حدث في كييف الأسبوع الماضي، للراحة.

ولم تضم قائمة المدرب الهولندي رونالد كومان للمباراة التي ستقام الأربعاء ضمن الجولة الخامسة من المجموعة السابعة التي يتصدرها البرسا كذلك حارس المرمى الألماني مارك تير شتيجن ولاعب الوسط البرازيلي فيليبي كوتينيو.

❝The rest of the season, he cannot rest.❞

— @RonaldKoeman, on Leo #Messi pic.twitter.com/anbzZtXLyV

— FC Barcelona (@FCBarcelona) December 1, 2020