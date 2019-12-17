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ميسي وراموس وأوبلاك وبوردالاس يتوّجون بجوائز “ماركا”

منذ ساعة واحدة

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مدريد – حصل كل من الحارس السلوفيني يان أوبلاك (أتلتيكو مدريد) والمدرب خوسيه بوردالاس (خيتافي) والمهاجم ياجو أسباس (سيلتا فيجو)، على جوائز (ماركا) لكرة القدم عن الموسم الماضي، في حفل احتضنته العاصمة الإسبانية مدريد ولم يحضره كل من سيرخيو راموس (ريال مدريد) وليونيل ميسي (برشلونة).

ولم يحضر ميسي الفائز بجائزة هداف الدرجة الأولى وأفضل لاعب في الموسم الماضي، حيث يستعد لكلاسيكو الليغا أمام ريال مدريد يوم الأربعاء.

وقال اللاعب في مقطع فيديو: “أتمنى مواصلة تحقيق الانجازات ومواصلة التطور. فخور جدا بهذه الجائزة لما تعنيه”، حيث يتساوى ميسي وتيلمو زارا في عدد مرات الحصول على جائزة “بيتشيتشي” لهداف الليغا بـ 7 مرات.

أما راموس، صاحب جائزة أفضل لاعب في المنتخب الإسباني، فلم يحضر الحفل للسبب ذاته الذي دفع ميسي للغياب،
وقال في مقطع فيديو: “كان عاما شديد الخصوصية للمنتخب. ننتظر الآن تقديم أداء جيد في اليورو لنستمتع جميعا”.

أما أوبلاك – الذي حصد جائزة زامورا لأقل حارس تلقيا للأهداف في الليغا – قال: “أهدي هذه الجائزة لزملائي وللنادي فبدونهم لم أكن سأحقق شيئا”، وتلقت شباك الحارس السلوفيني 27 هدفا في 37 مباراة الموسم الماضي.

وحصد آسباس جائزة أفضل هداف إسباني في الليغا وبوردالاس جائزة أفضل مدرب وكارلوس ديل ثيرو جراندى على جائزة أفضل حكم. (إفي)

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