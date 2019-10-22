ميسي وصلاح ومحرز في قائمة الترشيحات الأخيرة للكرة الذهبية

مدن – كشفت مجلة “فرانس فوتبول” عن آخر 10 أسماء لجائزة الكرة الذهبية التي تقدمها لأفضل لاعب في العالم.
وضمت القائمة الأخير التي أوصلت عدد المرشحين إلى 30 قائد .
برشلونة ليونيل ميسي صاحب الرقم القياسي للفوز بجائزة الكرة الذهبية بالتساوي مع كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي بخمس كرات ذهبية، لكل منهما.
Voici la liste des 30 nommés du #ballondor ⤵️https://t.co/r7C8fo6fo8
Here is the 30 #ballondor nominees ⤵️https://t.co/r7C8fo6fo8 pic.twitter.com/p1EC8JteyD
— #BallondOr (@francefootball) October 21, 2019
وضمت القائمة:
And the last nominees for the 2019 #ballondor are……
Mohamed Salah 🇪🇬
Eden Hazard 🇧🇪
Marquinhos 🇧🇷
Raheem Sterling 🏴
João Félix 🇵🇹
Players already announced > https://t.co/WhEz0voCwh pic.twitter.com/LELmgmoy4z
— #BallondOr (@francefootball) October 21, 2019
– ليونيل ميسي – برشلونة
– رياض محرز – مانشستر سيتي
— كيفين دي بروين – مانشستر سيتي
— خاليدو كوليبالي – نابولي
— أنطوان غريزمان – برشلونة
— محمد صلاح – ليفربول
– إيدين هازارد – ريال مدريد
– ماركينيوس – باريس سان جيرمان
— رحيم ستيرلينغ – مانشستر سيتي
– جواو فيليكس – أتلتيكو مدريد. -(وكالات)