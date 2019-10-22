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ميسي وصلاح ومحرز في قائمة الترشيحات الأخيرة للكرة الذهبية

منذ 3 ساعات

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مدن – كشفت مجلة “فرانس فوتبول” عن آخر 10 أسماء لجائزة ​​الكرة الذهبية​​ التي تقدمها لأفضل لاعب في العالم.

وضمت القائمة الأخير التي أوصلت عدد المرشحين إلى 30 قائد .

​برشلونة​ ​ليونيل ميسي​ صاحب الرقم القياسي للفوز بجائزة الكرة الذهبية بالتساوي مع كريستيانو رونالدو نجم ​يوفنتوس​ الإيطالي بخمس كرات ذهبية، لكل منهما.

وضمت القائمة:

– ليونيل ميسي – برشلونة

– ​رياض محرز​ – مانشستر سيتي

— كيفين دي بروين – مانشستر سيتي

— خاليدو كوليبالي – نابولي

— أنطوان غريزمان – برشلونة

— ​محمد صلاح​ – ليفربول

– إيدين هازارد – ريال مدريد

– ماركينيوس – باريس سان جيرمان

— رحيم ستيرلينغ – مانشستر سيتي

– جواو فيليكس – أتلتيكو مدريد. -(وكالات) 

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