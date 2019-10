ميسي وصلاح ومحرز في قائمة الترشيحات الأخيرة للكرة الذهبية

مدن – كشفت مجلة “فرانس فوتبول” عن آخر 10 أسماء لجائزة ​​الكرة الذهبية​​ التي تقدمها لأفضل لاعب في العالم.

وضمت القائمة الأخير التي أوصلت عدد المرشحين إلى 30 قائد .

​برشلونة​ ​ليونيل ميسي​ صاحب الرقم القياسي للفوز بجائزة الكرة الذهبية بالتساوي مع كريستيانو رونالدو نجم ​يوفنتوس​ الإيطالي بخمس كرات ذهبية، لكل منهما.

وضمت القائمة:

Mohamed Salah 🇪🇬

Eden Hazard 🇧🇪

Marquinhos 🇧🇷

Raheem Sterling 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿

João Félix 🇵🇹

— #BallondOr (@francefootball) October 21, 2019