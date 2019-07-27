ميسي وكريستيانو رونالدو ضمن المرشحين لجائزة أفضل هدف لموسم 2018-2019

عمان – الغد – كشف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، عن قائمة اللاعبين المرشحين للفوز بجائزة أفضل هدف لموسم 2018/2019 خلال المسابقات التي ينظمها، يأتي في مقدمتهم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب برشلونة الإسباني والبرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس الإيطالي.

وبجانب ميسي – الذي تم اختياره بسبب الهدف الذي سجله من ركلة حرة في شباك ليفربول في ذهاب نصف نهائي دوري الأبطال – تواجد زميله في برشلونة إيفان راكيتيتش بسبب الهدف الذي سجله عن طريق تسديدة صاروخية في شباك توتنهام بدور المجموعات.

واختير البرتغالي كريستيانو رونالدو – آخر فائز بهذه الجائزة – بعد الهدف الذي سجله أمام مانشستر يونايتد في دور المجموعات بدوري الأبطال.

وتواجد ضمن المرشحين كل من الإسباني بيدرو رودريغيز (تشيلسي) والسنغالي إسمايلا سار (رين) والبرتغالي ناني (سبورتنج لشبونة) ومواطنه دانيلو (مع المنتخب) والفرنسي ديفيد فاوبالا (أبولون) ومواطنه إنزو ميلو (مع المنتخب) والتشيكية كاترينا سفيتكوفا (سلافيا براغ).

ويمكن للجماهير المشاركة في التصويت، الذي سينتهي في 9 آب (أغسطس) المقبل، عبر الموقع الرسمي لليويفا، أو أضغط هنا للتصويت المباشر.