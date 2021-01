ميسي وكريستيانو وراموس في تشكيلة مشجعي ويفا لعام 2020

مدريد – جاء البرتغالي كريستيانو رونالدو والأرجنيتني ليونيل ميسي والإسباني سيرخيو راموس ضمن فريق عام 2020 الذي اختاره مشجعي الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (ويفا).

وتعد هذه هي المرة الخامسة عشر التي يظهر فيها نجم ريال مدريد سابقا ويوفنتوس حاليا ضمن هذه القائمة، مقابل 12 مرة لمهاجم برشلونة.

