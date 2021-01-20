ميسي وكريستيانو وراموس في تشكيلة مشجعي ويفا لعام 2020

مدريد – جاء البرتغالي كريستيانو رونالدو والأرجنيتني ليونيل ميسي والإسباني سيرخيو راموس ضمن فريق عام 2020 الذي اختاره مشجعي الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (ويفا).

وتعد هذه هي المرة الخامسة عشر التي يظهر فيها نجم ريال مدريد سابقا ويوفنتوس حاليا ضمن هذه القائمة، مقابل 12 مرة لمهاجم برشلونة.

🚨It's here!🚨



𝗬𝗼𝘂𝗿 𝟮𝟬𝟮𝟬 𝗨𝗘𝗙𝗔.𝐜𝐨𝐦 𝐅𝐚𝐧𝐬' 𝗠𝗲𝗻'𝘀 #𝗧𝗲𝗮𝗺𝗢𝗳𝗧𝗵𝗲𝗬𝗲𝗮𝗿!

🎉🙌



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Who is going to have an even better 2021? 🔮 — UEFA (@UEFA) January 20, 2021

واكتملت التشكيلة المختارة لعام 2020 بكل من مدافع ريال مدريد، سيرخيو راموس، بالإضافة إلى خمسة لاعبين من بايرن ميونخ الذي كان له نصيب الأسد بمشاركة كل من مانويل نوير وجوشوا كيميش والكندي ألفونسو ديفيس والبولندي روبرت ليفاندوفسكي وأخيرا تياجو ألكانترا الذي بدأ العام المنصرم مع الفريق البافاري قبل الانتقال إلى ليفربول الإنجليزي في أيلول / سبتمبر الماضي.

ومن “الريدز”، ضمت التشكيلة أيضا فيرجيل فان دايك، بينما كان البرازيلي نيمار هو الممثل عن باريس سان جيرمان الفرنسي، والبلجيكي كيفن دي بروين عن مانشستر سيتي.

واختيرت التشكيلة التي ضمت لاعبين من سبعة أندية، من قبل فريق التحرير التابع لليويفا بناء على أداء اللاعبين في المسابقات المحلية والأوروبية بين كانون الثاني /يناير/ وكانون الأول / ديسمبر 2020. – (إفي)