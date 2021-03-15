ميسي وكريستيانو يتصدران الصحافة الرياضية الإسبانية مجددا

مدن – تصدر الغريمان، الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرتغالي كريستيانو رونالدو، عناوين الصحافة الرياضية الإسبانية مجددا الاثنين، مع احتمال عودة “الدون” لصفوف ريال مدريد وتحقيق “البرغوث” لرقم قياسي جديد في برشلونة كأكثر اللاعبين خوضا للمباريات بقميصه.

ونشرت صحيفة (سبورت) الكتالونية صورة لميسي (33 عاما) وهو يحتفل بأحد أهدافه كقائد للبرسا، موضحة “ميسي سيعادل رقم تشافي هرنانديز القياسي كأكثر اللاعبين خوضا للمباريات في تاريخ النادي: 767 مباراة.

وأكدت في صدر صفحتها “إلى المنافسة على الليجا” مضيفة “برشلونة سيقلص الفارق مع أتلتيكو مدريد إلى أربع نقاط حال فوزه الليلة على أويسكا”.

كما نشرت صحيفة (موندو ديبورتيفو) صورة قديمة تجمع ميسي وتشافي وعنونت بـ”من أجل الليجا والرقم القياسي”.

ويجيء ذلك في الوقت الذي لم يحدد فيه النجم الأرجنتيني وصاحب الكرات الذهبية الست مصيره مع النادي حيث سينتهي معه عقده الصيف القادم، وسط ورود تقارير تؤكد أن وجهته القادمة ستكون بين باريس سان جيرمان الفرنسي ومانشستر سيتي الإنجليزي.

بدورها نشرت صحيفة (آس) المدريدية صورة لكريستيانو رونالدو وهو يحتفل بالهاتريك الذي سجله في مرمى كالياري ليرد على ألسنة المشككين.

وذكرت “بانضمام كريستيانو سيستعيد مدريد غزارته التهديفية، كما أنه سيربح مزيدا من الوقت للتفاوض من أجل ضم الثنائي إرلينج هالاند (بوروسيا دورتموند) وكيليان مبابي (باريس سان جيرمان)”.

كما أشارت إلى أن يوفنتوس الإيطالي قد يسمح للمهاجم البرتغالي المخضرم صاحب الـ36 عاما بالرحيل مجانا، إلى النادي الذي سبق وارتدى قميصه بي عامي 2009 و2018.

بدورها أكدت صحيفة (ماركا) الرياضية أن سعي الريال لاستعادة خدمات كريستيانو، المتوج خمس مرات بالكرة الذهبية، لن يغير خططه المستقبلية بالتعاقد مع الثنائي النرويجي والفرنسي، النجمين اللامعين حاليا في كرة القدم العالمية. (إفي)