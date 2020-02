ميسي وهاميلتون يتقاسمان جائزة لاوريوس كأفضل رياضي للعام 2019

برلين – توج النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد برشلونة الإسباني، بجائزة لاوريوس كأفضل رياضي في العام، وهي الجائزة التي تقاسمها مع نجم سباقات سيارات الفئة الأولى (فورمولا1)، البريطاني لويس هاميلتون.

وحصد الثنائي نفس عدد الأصوات خلال الحفل المقام في العاصمة الألمانية برلين والخاص بالنسخة الـ20 لهذا الجائزة، حيث اعتذر ميسي عن عدم حضوره في مقطع فيديو، حيث يتواجد في مدينة دبي الإماراتية للترويج لمعرض (إكسبو 2020)، في الوقت الذي أبدى فيه سعادته الكبيرة بالفوز بهذه الجائزة المهمة.

With 🏆🏆🏆🏆🏆🏆 World Championships and Ballon d'Ors between them, @LewisHamilton and Lionel Messi share the #Laureus20 World Sportsman of the Year award – a moment of sporting history!

Congratulations guys!#SportUnitesUs pic.twitter.com/7akYcykux2

— Laureus (@LaureusSport) February 17, 2020