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ميسي وهاميلتون يتقاسمان جائزة لاوريوس كأفضل رياضي للعام 2019

منذ ساعتين

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برلين – توج النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد برشلونة الإسباني، بجائزة لاوريوس كأفضل رياضي في العام، وهي الجائزة التي تقاسمها مع نجم سباقات سيارات الفئة الأولى (فورمولا1)، البريطاني لويس هاميلتون.

وحصد الثنائي نفس عدد الأصوات خلال الحفل المقام في العاصمة الألمانية برلين والخاص بالنسخة الـ20 لهذا الجائزة، حيث اعتذر ميسي عن عدم حضوره في مقطع فيديو، حيث يتواجد في مدينة دبي الإماراتية للترويج لمعرض (إكسبو 2020)، في الوقت الذي أبدى فيه سعادته الكبيرة بالفوز بهذه الجائزة المهمة.

وقال ميسي في مقطع الفيديو: “كنت أتطلع بشدة للتواجد هنا نظرا لما تعنيه هذه الجائزة، وأريد بهذه الرسالة أن أشكر الأكاديمية على منحي هذا التكريم. إنها جائزة مهمة، وأشعر بشرف خاص وكبير كوني الأول الذي يتوج بها في لعبة جماعية”.

ومنذ ظهورها في مطلع الألفية الثانية، هيمن رياضيو الألعاب الفردية على الجائزة، ليدخل “ليو” تاريخها بعد أن اصبح أول لاعب في لعبة جماعية وتحديدا كرة القدم الذي يتوج بالجائزة.

من جانبه، شكر هاميلتون، بطل العالم 6 مرات، فريقه (مرسيدس) على الثقة على مدار السنوات الماضية، وتعد هذه المرة الأولى التي يحصد فيها حامل لقب بطولة العالم في (الفورمولا1) آخر 3 أعوام هذه الجائزة، كما ذهبت جائزة اكتشاف العام للدراج الكولومبي الشاب إيجان بيرنال (22 عاما)، إثر فوزه بطواف فرنسا 2019. (إفي)

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