ميسي يتحدث عن رحيله عن برشلونة في مؤتمر صحفي غدا

برشلونة – يعقد الأرجنتيني ليونيل ميسي غدا الأحد مؤتمرا صحفيا بقاعة 1899 بملعب كامب نو للإدلاء براويته الخاصة المتعلقة برحيله عن نادي برشلونة.

وأعلن نادي برشلونة الخميس أنه لن يستطيع تجديد عقد القائد الأرجنتيني ليونيل ميسي لأسباب “اقتصادية وهيكيلية”، حيث كان من المستحيل تسجيل اللاعب في الدوري الإسباني، تجنبًا لمخالفة قواعد اللعب المالي النظيف.

وعقد خوان لابورتا، رئيس برشلونة، أمس الجمعة مؤتمرًا صحفيًا تحدث عن ملابسات تعطل مفاوضات تجديد عقد ميسي، والآن حان دور النجم الأرجنتيني، الذي توصل إلى اتفاق مع برشلونة لتجديد عقده لمدة خمسة مواسم ولكن الصفقة لم تتم، للحديث والإدلاء هو الآخر براويته.

ويتعين على ليونيل ميسي البحث عن ناد آخر له يرتدي قميصه في سنوات مسيرته الأخيرة.

– (إفي)