ميسي يتدرب للمرة الأولى مع زملائه ببرشلونة

مدن – انضم المهاجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الأربعاء للمرة الأولى إلى المران الجماعي لفريقه برشلونة، بعد أيام من قراره بالاستمرار في صفوفه وعدم التمسك بالرحيل لموسم سيكون الأخير له على الأرجح بقميص البلاوجرانا.

وشارك ميسي إلى جانب البرازيلي فيليبي كوتينيو، وسرجيو بوسكيتس وأنسو فاتي، العائدين من معسكر منتخب إسبانيا، في مران البرسا صباح اليوم تحت قيادة المدرب الهولندي الجديد، رونالد كومان.

وبهذا الشكل يدخل “البرغوث” في قائمة اللاعبين المتاحين لبرشلونة، بعد صيف مضطرب للغاية مع إدارة النادي وانتقاده العلني لها ولعدم امتلاكها مشروعا رياضيا واتهامها بعدم الوفاء بكلمتها معه بالسماح له بالرحيل وقتما يشاء وفقا للاتفاق المسبق بينهما.

وكان ميسي قد تدرب منفردا خلال اليومين الماضيين قبل خضوعه لفحص “بي سي ار” الخاص بفيروس كورونا والذي جاء سلبيا لينضم لباقي زملائه ومن بينهم صديقه لويس سواريز، الذي أصبح قريبا من الانتقال إلى صفوف يوفنتوس الإيطالي.

ويستعد برشلونة لانطلاق موسم الليجا الجديد والذي سينطلق الجمعة القادم بمواجهة بين غرناطة وأثلتيك بلباو.

– (إفي)