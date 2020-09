ميسي يتدرب للمرة الأولى مع زملائه ببرشلونة

مدن – انضم المهاجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الأربعاء للمرة الأولى إلى المران الجماعي لفريقه برشلونة، بعد أيام من قراره بالاستمرار في صفوفه وعدم التمسك بالرحيل لموسم سيكون الأخير له على الأرجح بقميص البلاوجرانا.

وشارك ميسي إلى جانب البرازيلي فيليبي كوتينيو، وسرجيو بوسكيتس وأنسو فاتي، العائدين من معسكر منتخب إسبانيا، في مران البرسا صباح اليوم تحت قيادة المدرب الهولندي الجديد، رونالد كومان.

First workout of the day | Leo #Messi, @Phil_Coutinho, @5sergiob, @DeJongFrenkie21, and @ANSUFATI train with the group! pic.twitter.com/XbzEQTsOd7

— FC Barcelona (@FCBarcelona) September 9, 2020